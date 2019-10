Victor Ponta: Dacă trece moţiunea, Viorica Dăncilă nu va mai fi candidatul PSD la alegerile prezidenţiale

Liderul Pro România nu o vede însă pe Viorica Dăncilă retrăgându-se din proprie iniţiativă din cursa prezidenţială, în cazul unui eşec în Parlament. Ea va fi debarcată de propriul partid, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui Liviu Dragnea, spune fostul lider PSD.

Viorica Dăncilă le-a spus parlamentarilor PSD, conform unei înregistrări, că dacă moţiunea de cenzură nu trece joi, şansele candidatului PSD în alegerile prezidenţiale 2019 vor creşte.

„Are dreptate doamna Dăncilă. În turul 1, va avea un scor mai mare candidatul social-democrat. Şi anume Mircea Diaconu. Sunt convins că dacă va trece moţiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic” - a comentat Victor Ponta la Digi24.

Liderul Pro România se consideră inamicul public nr. 1 al Vioricăi Dăncilă, dar nu şi al PSD. El susţine că Viorica Dăncilă a sunat personal 12 parlamentari Pro România cărora le-a propus să fie miniştri, pentru a nu trece, joi, moţiunea de cenzură.

„Doamna Dăncilă a promis - cel puţin în grupul Pro România eu am numărat, am vorbit cu 12 colegi pe care i-a sunat doamna Dăncilă personal, nu prin interpuşi şi le-a propus să fie miniştri şi râdeam că dacă 12 sunt de la Pro România, câţi or mai fi de la PSD? Faptul că totuşi a promis 7,5 miliarde de lei din banii publici pentru nişte lucrări ale unor primari arată că e o persoană care nu înţelege responsabilitatea funcţiei de prim-ministru şi calcă în multe străchini şi sper ca joi să scăpăm de doamna Dăncilă, pentru că se dovedeşte mai dăunătoare decât domnul Dragnea”, a declarat Victor Ponta la Digi24.

Liderul Pro România a explicat şi ce s-a întâmplat în cazul deputatului PSD Sorin Bota, care a semnat moţiunea, dar probabil nu o va şi vota. „Dl Bota de la început a semnat moţiunea, după care s-a dus la doamna Dăncilă, care i-a promis. I-a promis că-l pune comisar european, acum cred că şef la ASF i-a promis. Avantajul e că dna Dăncilă nu se ţine de promisiuni şi nu-l va pune nimic. Nu aşa se guvernează o ţară, cumpărând la bucată guvernarea ţării. Niciodată n-am auzit atâtea oferte şi atât de mirobolante câte a făcut doamna Dăncilă personal, nu prin interpuşi”, a spus Victor Ponta.

Ce se întâmplă după moţiune

„Problema e că nu are nicio soluţie. Chiar dacă cumva nu trece moţiunea joi, Dăncilă nu are guvern, trebuie să vină la restructurare să obţină ea 233 de voturi. Cum? Cumpărând cât la bucată în condiţiile în care România este în acest moment într-o gravă criză bugetară, care se transformă într-o criză economică şi socială? Cumpărând câte un om, la bucată, cu iluzii, nu va funcţiona acest sistem”, este de părere Victor Ponta.

Fostul premier a reconfirmat că dacă trece moţiunea, va discuta cu cei din PSD şi le va propune o coaliţie PSD-ALDE-Pro România care să meargă cu o propunere de premier la Cotroceni. Victor Ponta nu a vrut să dezvăluie cine va fi această propunere, dar a dat asigurări că nu e George Maior, aşa cum s-a vehiculat în presă.

„Poate vor avea curaj să scape de conducerea actuală, să mergem cu o formulă acceptabilă către preşedinte, altfel evident dl Iohannis o va respinge. Prefer un premier nemembru de partid, dar cu suficiente garanţii de profesionalism, integritate şi normalitate. Ar fi o majoritate care să funcţioneze”, a explicat Victor Ponta. În trecut, el a spus că Sorin Cîmpeanu, fost ministru al educaţiei, ar fi o bună propunere de premier.

Victor Ponta acordă PNL şi USR şanse mici să formeze o majoritatea în Parlament. „Nu exclud şi nu mă opun ideii ca PNL şi USR să formeze o majoritate, deocamdată nu s-au înţeles între ei şi oricum, cu 140 de parlamentari le va fi destul de greu să aibă o majoritate de 240”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta: Nu George Maior va fi propunerea mea de premier

Întrebat despre propunerea de premier pe care ar face-o Pro România, Victor Ponta a exclus categoric că ar fi vorba despre ambasadorul României la Washington, fostul şef al SRI George Maior.

„Pot să vă confirm că nu despre George Maior este vorba, nu-mi cereţi alte nume, dar cu siguranţă nu dl Maior, din câte ştiu, în acest moment este în continuare la Washington ambasador şi ştiu că va rămâne acolo până anul viitor din motive şi diplomatice, şi personale. Cu siguranţă nu va fi Maior, pentru că nu-şi doreşte acest lucru - avem o relaţie personală şi ştiu foarte clar că până la anul viitor nu se va întoarce în România pentru niciun fel de funcţie. Din motive diplomatice şi personale”, a dezvăluit Victor Ponta.

„Dacă trece moţiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic (şi va fi favorizat Mircea Diaconu). Va fi un lucru bun chiar şi pentru PSD, pentru că doamna Dăncilă, ca şi dl Dragnea, este o ghiulea pe picioarele PSD. Dacă trece moţiunea, cu siguranţă Viorica Dăncilă nu va mai fi candidatul PSD. Doamna Dăncilă, ca şi cel care a creat-o, dl Dragnea, va pleca în ultima secundă, cu forţa, la dorinţa PSD. Să sperăm că joi trece moţiunea”, a încheiat Victor Ponta.