Victor Ponta, propunere inedită înainte de alegerea conducerii PSD. ”Regret că nu am fost invitat la Congresul PSD - aş fi mers să le spun să se schimbe”

Una dintre cele mai interesante afirmaţii ale lui Victor Ponta este cea în care îşi exprimă regretul că nu a fost invitat la Congresul PSD. ”Regret ca nu am fost invitat la Congresul PSD ( aşa cum nu a fost invitat niciun fost lider) - este un semn ca paranoia din “Epoca Dragnea” încă nu s-a vindecat (…) Aş fi mers - nu să critic, să acuz sau să insult oamenii alături de care am luptat politic timp de 15 ani / as fi mers sa le spun ce le-am spus si la Congresul din Februarie 2010 : “Trebuie sa va schimbaţi - daca vreţi să mai existaţi”, a scris Victor Ponta.





Postarea nu este, însă, doar o nouă tiradă împotriva liderilor PSD în care Victor Ponta le atrage acestora atenţia asupra responsabilităţii pe care o am pentru criza actuală a partidului, ci conţine şi un set de cinci propuneri pentru toate partidele de centru-stânga din România. Acestea fiind ca un efort de a împiedica ceea ce fostul premier consideră a fi un dezastru total, faptul că ”PNL si USR vor ajunge la Guvernare fără sa facă măcar efortul de a-şi pregăti o echipă si un proiect solid!”





Propunerea lui Victor Ponta este inspirată din sistemul de alegeri primare al partidelor din Statele Unite, candidaţii pentru prezidenţiale ale unui partid confruntându-se între ei într-o serie de dezbateri şi fiind aleşi de către simpatizanţi respectivului partid. Concret, Victor Ponta propune ca toţi cei din partidele de centru-stângă din România să-şi anunţe intenţia de a candida până la 1 septembrie, urmând să fie implicaţi într-un ”program de minimum 5 dezbateri publice, in 5 oraşe diferite din ţară, pe toate temele de interes public” în care candidaţii ”trebuie sa accepte întrebări de la contracandidaţi, de la presa şi de la public ( într-un sistem transparent stabilit de organizatori)”. Oricine va fi ales de către simpatizanţii PSD, ALDE şi ProRomânia în cadrul acestor alegeri primare va fi declarat candidatul comun pentru alegerile prezidenţiale, propune Victor Ponta.





Fostul premier merge chiar mai departe cu această propunere, afirmând: ” sunt convins că acest sistem trebuie folosit şi in 2020 pentru desemnarea candidaţilor pentru Preşedinţii de Consilii Judeţene si Primarii de mari oraşe ( gata cu “baronii nemuritori” si cu “primarii de drept” ) daca vrem ca PNL- USR sa nu obţină un rezultat similar cu al USL ului in 2012!”





Congresul PSD va avea loc sâmbătă, 29 iunie, şi va viza alegerea unei noi conduceri a partidului.





