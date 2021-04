Victor Ponta, mesaj pentru Nicuşor Dan despre blocajul privind bugetul Primăriei Capitalei: Ştiai că aceşti „tovarăşi” vor sabota tot

Victor Ponta l-a întrebat ironic pe primarul Capitalei Nicuşor Dan de ce se declară „uluit”.

„Cum asa Nicusor ? De ce “esti uluit”? Nu stiai ca “tovarasii” de la PLUS ( sustinuti din frica si miopie politica de Barna) au niste sarcini clare ? Sa ia banii de la Sanatate si de la Spitalele din Bucuresti? Si ca in rest ii doare in cot de Bucuresti sau de Romania ? Ba stiai foarte bine !”, a transmis Victor Ponta pe Facebook.





„Stiai foarte bine ca , din acest motiv, nu te-au vrut pe tine si l-au sustinut pe VVV ( Vladut Magicianul din Viena)/ stiai foarte bine ca au cerut spitalele din Bucuresti pentru ei si ca, daca nu le dai, o sa te blocheze! Stiai si tu ( si Orban ) ca cer Ministerul Sanatatii tot din acest motiv ( degeaba l-a dat Florin Catu afara pe VVV ca au adus in locul lui la Minister o “clona” a lui )! Stiati toti - si stiti si acum ca acesti “tovarasi” vor sabota tot / ati crezut ca o sa se ocupe doar de altii - dar acum va vine randul voua ! Asa ca nu va mai declarati asa “uluiti” - ar trebui sa va declarati “vinovati” !”, a conchis fostul premier, Victor Ponta.





Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, în şedinţa Consiliului General, înregistrându-se 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 14 abţineri. Horia Tomescu, viceprimar susţinut de Vlad Voiculescu, a fost cel care a dat tonul opoziţiei faţă de buget, miza fiind faptul că edilul Capitalei nu vrea să-i delege dreptul de semnătură în ceea ce priveşte spitalele din Bucureşti.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, s-a declarat „total nemulţumit” că începerea investiţiilor şi plata datoriilor riscă să întârzie, având în vedere că în şedinţa CGMB de miercuri bugetul Bucureştiului pe anul 2021 nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat şi a precizat că aşteaptă de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte obiectivele de investiţii deja discutate, dorinţele bucureştenilor şi în acelaşi timp să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată.





Premierul Florin Cîţu a transmis miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, că va chema la discuţii persoanele responsabile cu adoptarea bugetului din Capitală, după ce acesta a căzut la vot în Consiliul General.