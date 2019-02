"Am discutat despre importanţa dezvoltarii tuturor părţilor parteneriatului strategic dintre cele două ţări. Eu am mulţumit pentru sprijinul acordat de partea americană pe partea de securitatea. În plus, Mike Pence a apreciat modul de gestionare de către România a preşedinţiei rotative a Consiliul Uniunii Europene", a precizat Viorica Dăncilă.

Conform unor surse guvernamentale, cel mai important subiect al discuţiei telefonice dintre Dăncilă şi Pence a fost problema exploatării gazelor din Marea Neagră, în condiţiile în care companiile americane implicate în această afacere sunt nemulţumite de prevederile legii offshore realizate de PSD şi adoptatăe în octombrie de Parlament.

