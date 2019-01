Verhofstadt îl ameninţă pe Tăriceanu cu excluderea din ALDE european: Dacă daţi amnistie, nu vom merge împreună la euroalegeri!

„Ţara dvs preia preşedinţia într-un moment critic. Am făcut o listă transportul, reforma bancară, CFM, unde avem nevoie de un acord şi articolul care se îndreaptă împotriva guvernului polonez şi cel lansat împotriva lui Orban. Sper ca dvs şi preşedinţia dvs aveţi foarte multe de făcut şi sper să nu apară un articol 7 şi în cazul României, nu sunteţi departe de acest moment. Am fost ultima dată împreună cu câţiva colegi la Bucureşti, ne-am întâlnit cu dl Dragnea şi a apărat aceste dosare şi a spus că statul de drept e o chestiune de subsidiaritate. Nu se pune problema subsidiarităţii. În aceeaşi zi i-am spus dl Tăriceanu şi mi-a transmis că majoritatea parlamentară va modifica legile şi vor respecta propunerile de la Veneţia. Mai mult propunerile vor fi trimise Comisiei de la Veneţia pentru a remedia Codul Penal, codul de procedură penală şi legea ong-urilor. Vreau să vă spun că de când ne-am întâlnit niciuna dintre promisiunile dvs nu a fost respectată", a declarat Guy Verhofstadt în plenul PE.

Preşedintel ALDE European i-a dat ultimatum lui Tăriceanu.

"Ţara dvs merge pe calea lui Orban şi Kaczynski. Citesc în presă că aveţi în vedere o lege a amnistiei. Dacă se confirmă atunci familia mea europeană nu va merge cu dvs. E o critică la adresa unei practici la adresa unei majorităţi politice a ţării dvs şi cred că am dreptul ca cetăţean de onoare în România, unde am apărat interesele României în Tratatul de la Nisa şi erau idei să scadă drepturile de vot Europei de Est şi am reuşit să obţinem pentru România aceleaşi drepturi de vot. Faceţi curăţenie fără compromisuri cu forţele trecutului", a mai spus acesta.

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat astăzi în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, priorităţile preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.