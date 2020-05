Vela, către senatorii PSD: Vă dau o veste proastă - în următorul mandat veţi fi jumătate. Domnule Corlăţean, preocupaţi-vă să mai fiţi pe liste!

În intervenţia avută la finalul dezbaterii moţiunii care îl vizează, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, le-a atras atenţia senatorilor de la PSD asupra faptului că nu respectă regulile, ignorând obligativitatea privind purtarea măştii de protecţie.



"Dacă dvs. nu respectaţi, ce pretenţie mai aveţi la cetăţeni să respecte regulile? (...) Domnule Şerban Nicolae, prin prisma faptului că aţi vorbit fără mască aţi arătat o lipsă de respect faţă de reguli, să nu zic faţă de cetăţeni”, a afirmat Marcel Vela.



Vela le-a transmis senatorilor PSD faptul că în următorul mandat numărul lor va fi la jumătate faţă de cât este în prezent.



"Eu vă înţeleg pe dvs., moţiunea aceasta are mai multe voturi pentru că sunteţi mai mulţi la PSD. Vă dau o veste proastă: în următorul mandat veţi fi jumătate dintre dvs., că vă sancţionează românii. Puteţi să votaţi împotriva mea domnule Corlăţean, dar dvs. preocupaţi-vă să mai fiţi pe liste şi românii să vă mai voteze. Jumătate veţi pleca acasă”, le-a spus Vela senatorilor PSD.



Vela a explicat că fiecare cheltuială făcută în perioada de pandemie a fost pentru salvarea de vieţi, adăugând că salvarea unei vieţi merită "orice investiţie”.



"Viaţa nu are preţ. Oamenii care trăiesc acum datorită acestor măsuri au meritat să facem noi orice efort şi orice investiţie”, a afirmat ministrul.



Ministrul de Interne a răspuns şi acuzaţiilor privind amenzile date în perioada stării de urgenţă. El a prezentat o hotărâre de Guvern din august 2019, care modifică şi completează o altă HG din anul 2011 şi care a fost publicată în Monitorul Oficial în 30 august 2019. Documentul, semnat de fost premier Viorica Dăncilă, prevede amenzi contravenţionale de până la 20.000 de lei pentru persoanele fizice şi până la 3.000 de lei pentru persoanele juridice pentru fapte care aduc atingere Sănătăţii.



"Oameni buni, vă rog atunci când scrieţi o moţiune şi veniţi la microfon sau faceţi acuzaţii citiţi-vă propriile acte normative, vi-l fac cadou acest document, pentru grupul PSD de la Parlament”, a spus el.



Vela a explicat şi ceea ce a numit "Operaţiunea Sparanghelul”, reafirmând că nu este primul an în care muncitorii sezonieri români merg să muncească în agricultură în ţări din vestul Europei.



"Stimaţi domni, sparanghelul se plantează în fiecare primăvară. Şi anul trecut, pe vremea dvs., a crescut sparanghel în Europa”, le-a spus Marcel Vela senatorilor.



Din totalul de 136 de membri ai Senatului, la şedinţa în care s-a dezbătut moţiunea simplă au participat 71 de senatori, şedinţa fiind condusă de vicepreşedintele Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc.