Vasile Blaga, după întâlnirea cu foştii lideri PDL: Sunt multe lucruri de corectat, colegii le vor transmite către forurile partidului. Ne interesează PNL

Totodată, Blaga a spus că sunt multe lucruri de corectat, care vor fi transmise către forurile de conducere ale partidului. Referitor la faptul că liderul PNL, Ludovic Orban, s-a aflat în sediul PNL în timpul şedinţei, dar nu a participat, Blaga a spus că nu este nimic ciudat, negând că ar avea un conflic cu actualul lider al partidului.







După şedinţa din sediul PNL, Vasile Blaga a ieşit în faţa clădirii pentru a face declaraţii, el fiind însoţit de foştii lideri din PDL, între care primarul Clujului, Emil Boc, primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorge Flutur, deputatul Lucian Bode.





Blaga a spus că şedinţa s-a desfăşurat fără ordine de zi, “între vechi colegi, prieteni”, deoarece îi interesează PNL şi ceea ce va face partidul la alegerile prezidenţiale din 2019, afirmând că îşi doreşte ca liberalii să câştige aceste alegeri.





“Văd că întâlnirea noastră a fost extrem de dorită de către colegi şi văd că interesul a fost mare, inclusiv din partea dumneavoastră (a presei – n.r.). Am dorit, aşa cum am spus încă de la început, să avem o şedinţă fără ordine de zi între vechi colegi, între prieteni, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii şi majoritatea care nu erau în concediu au venit la această întâlnire. Ne interesează partidul, asta am spus-o cu toţii, ne interesează parcursul lui, ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019. În primul rând, câştigarea alegerilor prezidenţiale. Sigur, vor conta şi alegerile parlamentare, dar în primul rând alegerile prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD şi astăzi – ca un partid-stat. Ce ar face dacă ar avea şi prezidenţialele? Avem această obligaţie cu toţii de a-l sprijini pe preşedinte pentru a obţine al doilea mandat. Toţi colegii sunt şi au fost de acord cu lucrurile astea”, a declarat Vasile Blaga.





El a spus că sunt multe lucruri de corectat în PNL, care vor fi transmise către forurile de conducere ale partidului.





“Sunt multe lucruri de corectat, colegii le vor transmite către forurile formale ale partidului, către Biroul Executiv, către Biroul Permanent Naţional, astfel încât ele să se corecteze, pentru că lucrurile, ca şi în orice familie, pot fi îmbunătăţite”, a afirmat Vasile Blaga.





Întrebat care sunt problemele despre care vorbeşte, fostul lider PDL a replicat: “În curtea asta sunt de vreo 28 de ani. Eu n-am obţinut puncte în faţa presei dând pe surse sau dând din casă. Ce am avut de spus, am spus înăuntru, iar colegii vor discuta în Biroul Politic şi în Biroul Executiv.





Totodată, Blaga a spus că nu mai vrea să fie preşedintele PNL niciodată, după ce s-a retras din funcţiile de conducere pe care le avea când i s-a deschis doarul penal, dar a susţinut că ajută în continuare formaţiunea.





“Eu nu mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată. Cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o şi până acuma, am ajutat. Am făcut un pas în spate acum un an şi jumătate pentru că aşa am considerat corect să facă un om politic. Nu m-aţi auzit aruncând cu săgeţi în stânga, în dreapta mea. Le-am mulţumit colegilor care cu sufletul au fost lângă mine şi cu asta basta. (...) Nu îmi trebuie nicio funcţie în partid ca să am orice loc pe care şi-l doresc colegii mei. Din moment ce colegii, dacă i-am rugat, au venit în număr atât de mare, înseamnă că nu am nevoie de funcţii în partid ca să ne putem da reciproc sfaturi”, a explicat acesta





Vasile Blaga a spus că nu şi-a exprimat încă dorinţa de a candida la alegerile europarlamentare, iar deocamdată colegii săi trebuie să stabilească criteriile de selecţie.





Ludovic Orban s-a aflat în sediul PNL la întâlnirea foştilor lideri PDL, dar nu a participat la şedinţă.





“A fost o discuţie pur şi simplu între noi. Domnul Orban a fost, a stat de vorbă cu noi. Este preşedintele partidului. (...) Nu e ciudat deloc (că Orban nu a participat la şedinţă – n.r.). Toată lumea se întâlneşte cu cine vrea, oricând. Dacă ar fi intrat înăuntru, n-aş fi avut nimic împotrivă nici eu, nici colegii, dar aşa am discutat între noi”, a afirmat fostul lider PNL, întrebat despre absenţa lui Orban de la şedinţă.





Blaga a susţinut că nu este certat cu preşedintele PNL, se întâlnesc zilnic, iar miercuri s-au văzut chiar de trei ori.