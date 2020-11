Valeriu Nicolae: Nu-l văd nici pe Barna şi nici pe Cioloş la fruntea USR-PLUS; Mi se pare ipocrită o alianţă cu PNL; Votanţii PSD au impresia că USR-PLUS îi urăşte

Întrebat pe cine ar vedea la fruntea partidului unificat USR-PLUS între Dacian Ciolo şi Dan Barna, Valeriu Nicolae a afirmat că pe niciunul, şi că şi-ar dori pe cineva care a avut succes la alegerile locale.

„Dan Barna e epuizat. Nu cred că are cum să facă mare lucru. E foarte contestat în interiorul USR. A avut o slujbă imposibilă. Nu ştiu cine altcineva ar fi putut să facă o treabă mai bună ca el. Dar concluzia finală e că nu a reuşit. Eu cred că ar fi trebuie să-şi dea demisia după ce a pierdut la prezidenţiale. Dacian are o şansă unică să devină primul preşedinte al Comisiei Europene sau primul preşedinte al Parlamentului European din Est. Iar poziţia asta e mult mai importantă decât poziţia de şef de partid în România, poziţie care îl va eroda repede şi nu îl va ajuta deloc să ajungă unde am avea noi nevoie să ajungă. Aş vedea la fruntea partidului pe unul dintre oamenii care au avut succes la locale”, a explicat acesta joi, la Adevărul Live.

Mai departe, Valeriu Nicolae a explicat că i-ar plăcea să vadă şi o femeie la conducerea USR-PLUS, însă le exclude pe Cosette Chichirău şi Clotilde Armand.

„Mi-ar plăcea foarte tare să văd o femeie la conducerea USR-PLUS. Femeile tind să fie mult mai diplomate şi atrag mai mult consens. Nu cineva ca doamna Chichirău, doamne fereşte. Nici Clotilde Armand. E un pic prea dură şi sigură de dânsa. Acum nu ştiu pe cine aş putea pune, dar sunt mai multe femei care au făcut multe lucruri dar au rămas în spate. Sau cineva ca domnul Coliban (n.red.: primarul Braşovului)”. a adăugat Valeriu Nicolae.

În ce-l priveşte pe Dominic Fritz, primarul USR-PLUS din Timişoara, Valeriu Nicolae crede că este prea tânăr şi lipsit de experienţă, şi că ar avea nevoie de cel puţin un mandat până ce ar fi potrivit la fruntea alianţei.

„Nu ai cum să intri într-o alianţă cu PNL cât timp tu zici că vrei să reformezi clasa politică”

Întrebat cum vede o guvernare PNL şi USR-PLUS, Valeriu Nicolae a declarat că nu este de acord cu o asemenea formulă, precizând că în PNL „sunt foarte mulţi impostori”, precum şi foşti membri PSD.

„Nu am fost de acord cu o alianţă de niciun fel. Mi se pare ipocrită. În PNL sunt foarte mulţi impostori, mulţi foşti pesedişti. Avem trei miniştri în PNL care s-au vindecat de doctorate. Sunt câţiva miniştri care sunt evident impostori. Nu ai cum să intri într-o alianţă cu PNL atâta timp cât tu vrei să zici că reformezi clasa politică.