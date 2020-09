USR Timiş a exclus o parte din candidaţii racolaţi de la PSD: Aşteptăm ca PNL să ne urmeze exemplul

19 candidaţi ai USR pentru primăriile din judeţul Timiş ar fi trecut anterioar pe la alte partide, potrivit Newsweek, care citează o publicaţie locală. Reamintim că USR a fost partidul care a susţinut în trecut faptul că nu acceptă nici măcar membri simpli persoane care au fost la alte partide. Potrivit publicaţiei Renaşterea, PSD şi PNL au fost surclasate de USR Timiş în ceea ce priveşte traseismul politic. Preşedintele USR Timiş Cristian Moş a catalogat articolul drept un „fake news” şi îi acuză pe liberali că au fost în spatele lui.

„Săptămâna trecută o publicaţie locală a publicat un fake-news cu numele mai multor candidaţi USR PLUS din judeţul Timiş care ar fi avut legături cu alte partide politice. Articolul a fost ulterior diseminat de PNL prin maşinăria lor de propagandă.

Informaţiile publicate în articolul «USR Timiş a depăşit PSD şi PNL» din data de 1.09.2020 sunt neadevărate. În anumite cazuri au fost scrise greşit inclusiv numele candidaţilor: Marius Viciriuc, Bianca Pascaru, Cosmin Buzan, Tiuş Gavrilă. Aceştia nu au făcut niciodată parte din alte partide politice până la intrarea în USR”, a transmis acesta într-un comuncat de presă.

Moş mai subliniază că în cele di urmă USR Timiş a decis să facă un audit intern şi a descoperit şapte persoane care şi-au falsificat declaraţiile atunci când au intrat în partid şi că acestea au fost excluse.

„Cu toate acestea, în urma articolului mai sus menţionat am decis să facem un audit intern în cadrul filialei USR Timiş. În urma acestui audit am identificat 7 persoane care au recurs la fals în declaraţiile pe proprie răspundere completate în procesul de înscriere în partid, printre care şi candidatul USR PLUS la Primăria din Teremia Mare.La ora transmiterii acestui comunicat persoanele identificate nu mai au calitatea de membru USR Timiş”, a mai subliniat acesta.

Mai departe, Moş i-a provocat pe liberalii din Timiş să urmeze exemlul şi să-i excludă din partid pe „proaspăt racolaţii primari de la PSD”, dând mai multe exemple.

„Având în vedere că în această campanie electorală sloganul PNL Timiş este «Fapte nu vorbe» ne aşteptăm ca în cel mai scurt timp domnii Nicolae Robu şi Alin Nica să ne urmeze exemplul şi să-i excludă din partid pe proaspăt racolaţii primari de la PSD, actualmente membri PNL: Lihoni Ioan – Bethausen, Gagea-Neaga Petre- Jamu Mare, Drăgan Daniel – Parţa, Koller Gabriel-Adrian - Sacoşu Turcesc, Petrean Bogdan-Marius - Sânpetru Mare şi condamnaţii penali candidaţi din partea PNL la Consiliul Judeţan Timiş. #farapenali”, a mai relatat liderul USR Timiş.

