USR-PLUS, la o distanţă de doar 13.000 de voturi de PSD. Cum arată rezultatele finale pe baza numărătorii paralele

Cum arată voturile potrivit numărătorii paralele:





1. PNL 27.00% - 2,447,985.0 de voturi

7. ALDE 4.11% - 372,894.0 de voturi





Dacă numărătoarea va fi confirmată şi de Biroul Electoral Central, o organizare mai bună a votului din diaspora ar fi putut schimba clasametul alegerilor, remarcă fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu. „+1 un vot pe secţie. Dacă în fiecare secţie mergea încă UN SINGUR OM care ar fi votat cu Alianţa, am fi fost pe locul 2. Mai puţin de 20.000 de voturi... asta se pare că este diferenţa dintre Alianţa 2020 USR PLUS şi PSD. ŞI TOTUŞI... Dacă zecile de mii de oameni din diaspora ar fi fost lăsaţi să voteze, am fi fost pe locul 2. Avem însă chiar şi aşa un rezultat fabulos! Peste 2 milioane de voturi. Peste 22% dintre voturile exprimate”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook cu puţin timp înainte ca numărătoarea paralelă să fie încheiată, când diferenţa dintre PSD şi USR-PLUS era de aproximativ 20.000 de voturi.





Code for Romania este o comunitate de programatori care dezvoltă pro-bono aplicaţii civice în mai multe domenii precum Informare şi acces la date publice, educare şi promovare a culturii, implicare şi colaborare civică şi uşurarea accesului la servicii publice.



2. PSD 22.50% - 2,040,472.0 de voturi3. USR-PLUS 22.36% - 2,027,106.0 de voturi4. PRO România 6.44% - 583,898.0 de voturi5. PMP 5.75% - 521,775.0 de voturi6. UDMR 5.26% - 476,763.0 de voturi

