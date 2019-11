USR critică Guvernul PNL decizii din Justiţie: Întorc spatele celor care au stat îngheţat în stradă la nenumăratele proteste şi care au luat bastoane în cap

Primul punct din Acordul pe care USR l-a semnat cu PNL pentru susţinerea guverului Orban a angajat guvernul să implementeze recomandările din cadrul MCV şi să pună în acord legile justiţiei cu avizele Comisiei de la Veneţia şi recomadările GRECO.





Numirea procurorilor de rang înalt nu a fost considerată o prioritate absolută de către părţile semnatare, fiind mai important ca, în primă fază, legislaţia să fie corectată astfel încât să fie asigurate toate garanţiile de independenţă şi meritocraţie, urmând ca numirea efectivă să fie făcută după modificării procedurilor legale.





„Astăzi, ministrul Justiţiei, dl. Cătălin Predoiu, a lansat un apel ca procurorii să intensifice lupta împotriva criminalităţii organizate, a infracţionalităţii cu violenţă şi a corupţiei. Cred sincer că nu lipsa acestui imbold era ceea ce lipsea şi astepta sistemul judiciar. De la nivelul Guvernului şi al Ministerului Justiţiei se aşteaptă măsuri concrete şi ferme, mai puţin îndemnuri înflăcărate.Sunt dezamăgit să constat că, în ciuda apelului pe care l-am făcut în mod public acum două săptămâni, Ministerul Justiţiei insistă să declanşeze procedura numirii procurorilor de rang înalt (procuror general, procuror-şef DNA, procuror-şef DIICOT) înainte de a face modificările legislative care reglementează procedura de numire a acestora.Problema principală în ultimii ani, care a condus la situaţii de criză inacceptabile în sistemul judiciar, a fost aceea că am avut un cadru legal care a permis ca numirile procurorilor de rang înalt să se facă de către politicieni. Această problemă nu poate fi rezolvată prin schimbarea politicienilor care fac numirile, ci prin schimbarea procedurilor, astfel încât factorul politic să fie cât mai puţin implicat în aceste numiri. Miza este colosală pentru justiţia şi pentru democraţia noastră. Trebuie să ieşim din paradigma „cei numiţi de noi sunt ex-officio mai buni decât cei numiţi de ei” câtă vreme factorul politic atârnă încă cel mai greu la aceste numiri.De altfel, şi în programul de guvernare votat în Parlament la instalarea Guvernului Orban se menţionează angajamentul Guvernului de a pune în aplicare cu prioritate recomandările din cadrul MCV, avizele Comisiei de la Veneţia, recomandările GRECO, ale Consiliilor Consultative ale Judecătorilor şi Procurorilor Europeni.Ca atare, demersurile pe care le face actualmente ministrul Justiţiei pentru declanşarea procedurilor de numire a procurorilor de rang înalt în condiţiile legislaţiei actuale, criticate de organismele sus menţionate şi de o bună parte a magistraţilor români trebuie abandonate până la momentul în care vom avea cadrul legal corect, echilibrat, care să ofere garanţii reale de independenţă, prin elaborarea unei proceduri de selecţie pe criterii obiective, din care să fie înlăturat factorul politic.Nu putem continua politica în domeniul justiţiei urmând resemnaţi nişte reguli pentru care organismele europene, societatea civilă şi magistraţii ne-au criticat atât de aspru. Nu putem spune că unele legi sunt proaste doar când sunt aplicate de PSD, dar sunt bune când le aplicăm noi. Dacă nu schimbăm paradigma, ne vom întorce iar şi iar în acelaşi loc de unde am plecat şi vom genera aceleaşi crize.Rezolvarea problemei deficitului de personal din magistratură nu se face prin prorogarea intrării în vigoare a modificărilor făcute de Dragnea, ci prin abrogarea lor. De ce să mai amânăm un an? Pentru a o lua iar de la capăt anul viitor?Înţeleg că s-au făcut nişte promisiuni la acordarea încrederii pentru Guvernul Orban, dar unele dintre ele se bat cap în cap. S-au promis de toate tuturor. Şi atunci, dacă tot nu poţi mulţumi pe toată lumea, de ce alegi să-i mulţumeşti pe Tăriceanu şi UDMR, care au batjocorit justiţia alături de PSD, întorcând spatele celor care au îngheţat în stradă la nenumărate proteste şi care au luat bastoane în cap şi gaze lacrimogene pe 10 august? Din calcule politice?Nu aş vrea să aud de la cineva argumentul Referendumului. Referendumul acela, cu toată stângăcia cu are au fost formulate întrebările, a fost eminamente PRO justiţie, PENTRU ocrotirea cetăţenilor oneşti în faţa infractorilor, nicidecum pentru păstrarea Secţiei Speciale sau a legii recursului compensatoriu. Referendumul a fost consultativ şi produce efecte politice, nu juridice. Ce au înţeles politicienii din acest rezultat. Fiecare se pare că a înţeles ce a vrut şi ce îi convine.În privinţa desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, anunţul că Guvernul nu va proceda la desfiinţarea ei şi că aşteaptă să îi convingem în Parlament pe Nicolicea şi Iordache, ori pe Tariceanu şi Ponta, este dezamăgitor. Această armă instituţională creată de Dragnea pentru intimidarea magistraţilor trebuie dezasamblată rapid.Dacă mai adăugăm şi atitudinea Ministerului Justiţiei faţă de Legea recursului compensatoriu, avem în faţă un peisaj dezolant. Nu se schimbă mai nimic, nu se repară aproape nimic din ce a distrus PSD-ul în materie de justiţie. Ok, nu mai stăm cu teama că se dă mâine ordonanţă de amnistie şi graţiere, dar legea recursului compensatoriu scoate AZI criminalii şi corupţii din penitenciare, iar procurorii de rând înalt vor fi puşi pe funcţii tot de politicieni.Cum adică nu abrogăm legea asta odioasă pentru că se supără CEDO şi ne sancţionează? CEDO nu ştie ce efecte oribile a produs acest act normativ? Dacă nu ştie, e rolul MJ să întocmească un dosar bine documentat cu studii şi analize şi să le arate judecătorilor de la CEDO aceste orori. Sunt sigur că nu ne vor sancţiona dacă începem reabilitarea centrelor de detenţie şi abrogăm aceasta lege nenorocită. Mai ales că CEDO nu ne-a cerut niciodată să adoptăm legea recursului compensatoriu, ci să propunem un plan coerent de măsuri care să rezolve problema condiţiilor din penitenciare”, a scris Stelian Ion pe Facebook.