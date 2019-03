Unul dintre coordonatorii PLUS pe zona Moldovei, Mirabela Amarandei, şi-a dat demisia din partid, invocând că vrea să se dedice profesiei

Mirabela Amarandei, coordonator PLUS alături de Liviu Iolu şi Ramona Strugariu, pentru judeţele Bacău, Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Neamţ, şi-a anunţat, vineri, demisia din partid, ea invocând faptul că vrea să se dedice exclusiv profesiei.„Am decis să demisionez din partidul PLUS pentru a putea dedica educaţiei întreaga mea experienţă, putere de muncă, dorinţă de cunoaştere şi de a face bine. Misiunea aceasta o voi asuma în orice rol pe care îl voi avea, dar de astăzi înainte nu va mai fi cel de om politic", a scris Mirabela Amarandei pe Facebook.Totodată, Amarandei îi îndeamnă pe foştii colegi de partid să nu crească idoli în jur şi să construiască un partid pentru viitorul României, nu pentru viitorul lor.„Faceţi tot ce vă stă în putere pentru ca onestitatea, decenţa, ştiinţa de carte, libertatea de exprimare, curajul opiniei şi democraţia autentică să fie pilonii activităţii voastre în PLUS. Rămâneţi drepţi unul cu celălalt şi cu toţi cei din jurul vostru. Nu creşteţi idoli, creşteţi lideri şi oameni competenţi. Oamenii politici sunt, înainte de toate, oameni; daţi-le şansa să vă arate atât imperfecţiunile, dar, mai ales, calităţile lor. Oferiţi ceea ce cereţi. Vorbiţi deschis, câştigaţi încredere prin vorbe sincere. Construiţi un partid pentru viitorul României, nu pentru viitorul vostru", afirmă Mirabela Amarandei.Ea a precizat că, potrivit statutului PLUS, demisia din partid îşi produce efectele chiar de vineri, astfel că nu va mai ocupa funcţia de membru în Consiliul Naţional PLUS şi nici cea de coordonator regional al partidului.Mirabela Amarandei ocupă postul de director al Direcţiei de Orientare Strategică şi Politici Publice la Universitatea Bucureşti, iar în urmă cu câţiva ani a fost purtător de cuvânt al Ministerului Educaţiei Naţionale.

