Un lider USR PLUS Sector 3 a depus plângere penală pentru firma părinţilor lui Robert Negoiţă. Ce acuzaţii aduce

Lucian Judele a depus plângerea penală pentru intimidare şi pentru că i-ar fi fost pusă în pericol viaţa.

„Săptămâna trecută, în 9 august, Lucian Judele a mers pe teren la un şantier deschis pe bulevardul Theodor Pallady nr. 45D, în urma unor sesizări primite de la cetăţeni, şi a descoperit că una dintre firmele subordonate Consiliului Local al Sectorului 3, Algorithm Construcţii, avea muncitori şi utilaje pe acest şantier, în cadrul unei lucrări de care beneficiază firma Value Investor Expert SRL. Firma Value Investor Expert SRL este deţinută, majoritar, de Iliuţă şi Lidia Negoiţă, părinţii primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă”, arată comunicat al USR PLUS Sector 3.

Pe teren, reprezentanţii firmei Value Investor Expert au încercat să îl intimideze pe viceprimarul Sectorului 3, muncitorul care opera pe excavator i-a turnat pământ în cap, fiind încurajat de alţi reprezentanţi ai firmei să îşi continue treaba ca şi cum Lucian Judele nu ar fi de faţă, pentru a-l determina să plece de pe şantier, arată sursa citată.

În afară de plângerea penală pentru ultraj, Judele a făcut sesizări şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi la Serviciul Disciplină în Construcţii, din cadrul Primăriei Sectorului 3, de unde i s-a adus la cunoştinţă că pentru lucrările efectuate pe bd. Pallady nr. 45D nu a fost emisă autorizaţie.

„După tragedia din 2 august, orice om normal îşi imaginează că lucrările ilegale din Sectorul 3 s-au oprit, că prioritatea zero a primarului şi a celorlalţi responsabili este să se asigure că muncitorii lucrează pe şantiere legale, au echipamente de protecţie, că normele de securitate a muncii sunt îndeplinite. În spatele meu, luni, săptămâna trecută, am fost înştiinţat de cetăţeni că aici se desfăşoară lucrări, având suspiciunea că sunt ilegale.

M-am deplasat pe şantier, m-au lăsat să intru, dar, când am întrebat dacă există o autorizaţie, pentru că nu am văzut vreun panou la intrarea în şantier, reprezentanţii societăţii au devenit din ce în ce mai nervoşi, au dat nişte telefoane şi mi-au spus că am venit cu lecţiile nefăcute, că dacă aş şti al cui este şantierul, nu aş mai fi venit şi aş face bine să părăsesc şantierul înainte ca cel care conducea excavatorul să-mi toarne o cupă de pământ în cap, iar peste puţine secunde au dovedit că se ţin de cuvânt.

Pe deasupra capului meu au început să ridice pământ. După numeroase telefoane, am primit contractul, nesemnat, neştampilat, în .pdf, iar beneficiarul era societatea Value Investor Expert, deţinută de părinţii lui Robert Sorin Negoiţă. Deci, în spatele meu, exista o lucrare cu maşinile primăriei pentru o societate deţinută de părinţii primarului Robert Sorin Negoiţă, lucrare care nu avea în spate nici un document. În aceast dimineaţă, am depus o plângere penală la Parchet. Am încredere că justiţia îşi va face treaba şi va pune capăt acestor lucrări ilegale pe care primarul le efectuează cu firmele primăriei în Sectorul 3”, a declarat viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3.

Săptămâna trecută, consilierii locali USR PLUS din Sectorul 3, împreună cu consilierii locali PNL, au reuşit să obţină, în cadrul şedinţei extraordinare din Consiliul Local, instituirea obligaţiei ca Robert Negoiţă să publice informaţii despre orice lucrare publică, cu 5 zile îninate de a o demara. Proiectul a trecut în Consiliul Local la o săptămână după ce doi oameni au murit pe un alt şantier ilegal deschis din ordinul verbal al lui Robert Negoiţă, lângă Biblioteca Naţională, susţine filiala.