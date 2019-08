Un lider PNL dă în judecată USR. „Le voi da posibilitatea să-şi susţină povestea în instanţă“

„Cei de la USR Alba au publicat contracost, in presa locală şi pe pagina lor de Facebook un articol calomnios, in care sugerează ca as fi un penal. Mai mult, amesteca numele şi imaginea mea cu un simplu membru PNL, din cei peste 8000 cati sunt in Alba, care a derulat contracte cu statul, insinuând ca suntem apropiaţi deşi nu suntem nici rude, nici amici şi nici altceva. Am văzut multe tâmpenii la viaţa mea, dar asta le întrece pe toate. Ma mir ca nu m-au făcut apropiat cu criminalul de la Caracal, doar pentru ca trăim in aceeasi ţara. Prin urmare, voi da posibilitatea oamenilor noi, cu năravuri vechi sa îşi susţină povestea in instanţa. Ca sa înveţe măcar ce înseamnă responsabilitatea!“, a scris pe pagina sa de Facebook Roman.

Reacţia a venit după ce Beniamin Todosiu, preşedintele USR Alba, a făcut public o anchetă jurnalistică în care se susţine că apropiaţi ai lui Florin Roman ar beneficia de contracte cu statul.

Persoana indicată drept „apropiat“ al lui Florin Roman este un fost candidat pentru funcţia de consilier local pentru Primăria Alba Iulia. Postarea venită din partea reprezentanţilor USR se doreşte a fi un fel de reacţie la faptul că Roman a făcut mai multe afirmaţii despre contractele derulate de Dan Barna cu statul în trecut.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: