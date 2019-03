Un consilier local din Iaşi a demisionat din USR după criticile primite pentru votul dat unui proiect controversat

Hotărârea lui Andrei Postolache de a renunţa la calitatea de membru USR a fost luată după ce a fost criticat vehement pe reţelele de socializare cu privire la votul său din consiliu acordat unui proiect urbanistic, care prevede, între altele, ridicarea unei construcţii pe spaţiul verde din faţa Policlinicii Mari din Iaşi.







Fără votul său, proiectul n-ar fi fost aprobat de către Consiliul Local, întrucât mai mulţi reprezentanţi ai PSD, ALDE şi PMP, care deţin majoritatea în consiliu, au absentat de la şedinţă.





"La începutul săptămânii viitoare îmi voi depune demisia din Consiliul Local şi din USR. E cel mai bine pentru cauză, şi ziua de vineri m-a ajutat să ajung la concluzia asta. A fost o decizie care m-a ţinut treaz până dimineaţă, pentru că în scurta mea carieră politică am făcut întotdeauna ce am crezut că e bine şi nimic altceva. Nu m-am temut, şi nu mă tem de nimic, dar acum e timpul pentru alţii. Nu mă ţin de nicio funcţie, nu asta mă face cine sunt, şi nu aveam niciun plan de a ieşi la pensie bugetar de lux", a scris Andrei Postolache pe Facebook.





La câteva ore după această postare, Postolache a revenit asupra deciziei şi a anunţat, tot pe Facebook, că a demisionat doar din USR, precizând că va rămâne consilier local.





"După valul de critici a venit un val mult mai mare de susţinere şi de responsabilizare. Mesajele primite erau mai toate de genul «dude, ai greşit poate/probabil/sigur, asumă-ţi şi continuă». Valul acesta m-a copleşit, m-a scos din groapa în care eram, m-a responsabilizat şi mi-a arătat calea. O să râdeţi unii de mine că m-am răzgândit. Râdeţi, o merit. O să ziceţi că am fost prost. Spuneţi, o merit. O să ziceţi unii că nu am stomacul. Ziceţi, o merit şi pe asta. Am stomacul mai tare decât aţi crede, dar da, nu e obişnuit în a dezamăgi oameni la care ţin, şi aia m-a durut. O să ziceţi unii că asta mă face prea sensibil. Poate, nu ştiu. Ziceţi oricum, merit", a spus Andrei Postolache.





Andrei Postolache a candidat ca independent la alegerile locale din 2016, atât la Primăria Iaşi, cât şi pentru Consiliul Local, el obţinând 13 la sută din voturi.





Ulterior, Postolache s-a înscris în USR, fără însă a se implica în activitatea organizaţiei.

