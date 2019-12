UDMR susţine alegerile anticipate. Hunor: Am discutat cu Ludovic Orban. Pot fi cu o săptămână înainte de locale

”Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum câteva zile, înainte de a închide sesiunea parlamentară şi i-am spus că din punctul meu de vedere, organizarea alegerilor anticipate se poate face înainte de locale, cu două săptămâni, cu trei săptămâni, cu o săptămână, în funcţie de calendar şi eu susţin organizarea alegerilor anticipate, din mai multe motive”, a spus Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR precizează că ”din 2012, de când a picat Guvernul Ungureanu, de mai bine de şapte ani şi jumătate, suntem permanent într-o instabilitate politică guvernamentală. Am avut nouă guverne din 2012. Nu poţi să proiectezi, nu poţi să execuţi un program de guvernare, când se schimbă guvernele aşa repede. Am avut vreo trei-patru guverne Ponta, apoi Cioloş, apoi Grindeanu, Tudose, Dăncilă şi acum Orban. Ar trebui să închidem cât mai repede această instabilitate guvernamentală şi de aceea sigur că am câştiga mai mult de jumătate de an, dacă am reuşi să organizăm alegerile anticipate undeva înainte de locale. Astea sunt argumentele mele, ca să închidem această perioadă şi să încercăm să facem proiecte pe termen mediu şi lung”.

În spatele imaginii de tandem solid, preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban bifează primele şicane. Motivul: alegerile anticipate. În timp ce Iohannis insistă pentru formarea unei noi majorităţi, liderul PNL nu vrea să demisioneze şi nici să forţeze o moţiune de cenzură, de frică să nu rămână, ulterior, pe dinafară, susţin surse politice pentru Adevărul. Şi legea bugetului a adus tensiuni între Palate.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat luni, la Antena 3, că „deciziile sunt luate”, astfel încât să se organizeze alegeri parlamentare anticipate „cel mai târziu în aprilie”. Eurodeputatul PNL susţine că Ludovic Orban îşi va anunţa demisia „la momentul oportun”.