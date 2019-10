UDMR neagă şantajul la PNL: Alegerea primarilor în două tururi nu a fost subiectul discuţiei. Am spus să se abţină de la folosirea OUG-urilor

„Nu a fost subiectul discuţiei consultărilor de la Cotroceni, cel puţin din ce ne-a privit ca şi grup parlamentar, eventuale condiţii impuse, pentru că în primul rând nu eram în acel stadiu. Preşedintele ne-a convocat ca să ne expunem un punct de vedere legat de situaţia de după moţiune, am prezentat soluţiile pe care noi credem că pot fi asumate. Cele trei soluţii, un prim-ministru de la UDMR, un prim-ministru independent dar cu guvern politic şi un guvern politic liberal. Am spus că viitorul guvern ar trebui să se ocupe de administrarea eficientă a ţării, să facă o rectificare bugetară ceea ce nu va fi uşor, să facă demersul şi să vină în Parlament şi să vină cu proiectul legii Bugetului pe 2020 şi să se abţină de la ceea ce am criticat cu toţii cei care am votat pentru căderea guvernului Dăncilă, şi anume folosire ordonanţelor de urgenţă. Am spus că în niciun domeniu nu putem să acceptăm ca noul guvern care s-ar instala să promoveze acelaşi tip de comportament, şi anume să legifereze OUG-uri”, a afirmat pentru Adevărul Cseke Atilla.

Acesta din urmă a negat apoi şi faptul că i-ar fi cerut preşedintelui ca Rareş Bogdan şi Florin Roman să nu facă parte din viitorul cabinet. „În mod categoric nu ne-am referit la persoane”, a explicat senatorul.

Întrebat despre un punct de vedere legat de o posibilă modificare a legii electorale astfel încât primarii să se aleagă în două tururi, în contextul în care în urmă cu două săptămâni acesta a votat „împotrivă” în Comisia de administraţie a Senatului la un astfel de proiect iniţiat de USR , Cseke Atilla a precizat că o modificare a legii electorale în ultimul an al diverselor autorităţi este neconstituţională. Acesta aminteşte că în 2012 chiar PNL şi PSD au votat împotriva modificării legii electorale, din acelaşi motiv, de neconstituţionalitate.

„În 2012, în guvernul de atunci din care am făcut şi noi parte, majoritatea guvernamentală a aprobat o lege prin care s-a devansat mandatul primarilor şi al autorităţilor locale pentru ca la sfârşitul lui 2012 în toamnă să avem alegeri comasate. Alegeri locale şi alegeri parlamentare. Această lege votată în Parlament a fost atacată de grupurile parlamentare PSD şi PNL. 58 de parlamentari PNL, 88 de parlamentari PSD. Dintre motivele invocate în excepţia de neconstituţionalitate a fost acel document al Comisiei de la Veneţia care spune că se poate modifica legislaţia electorală dar să se evite în mod clar ca această modificare să aibă loc în ultimul an de mandat al diverselor autorităţi. Locale, centrale, şamd. Pe această argumentaţie, decizia CCR din ianuarie 2012 a declarat neconstituţional această lege pe motiv că e în ultimul an de mandat.

Practic, noi faţă de alegerile locale, suntem în această situaţie. Astăzi, dacă vrem să respectăm democraţia şi statul de drept din România, trebuie să respectăm decizia CCR din 2012 care spune clar că nu se poate în ultimul an de zile modifica substanţial legislaţia electorală. Modalitatea de desemnare a primarului este o modificare substanţială. Practic astăzi suntem în situaţia în care nici prin Parlament, nici prin OUG eventual, nu se poate modifica legislaţia pentru că aceasta contravine unei decizii a CCR”, a mai adăugat Cseke Atilla.

Acesta din urmă a subliniat că au existat decizii ale CCR „care nu ne-au plăcut nici nouă”, însă acestea trebuie respectate, şi afirmă că subiectul modificării legii electorale ar trebui închis şi redeschis abia după alegerile locale.

„Dacă vrem să respectăm deciziile Curţii, acest subiect ar trebui închis. Eu văd că unii lideri politici deschid acest subiect în moment în care, conform deciziei Curţii, acest subiect este închis astăzi. După ce vor avea loc alegerile locale, subiectul poate fi deschis legal”, a conchis senatorul UDMR.