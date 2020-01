UDMR ia distanţă de Guvernul de la Budapesta. Cum sunt influenţaţi etnicii maghiari din România de propaganda lui Viktor Orban

Aceasta a adăugat apoi că liderii locali ai UDMR muncesc pentru a detensiona situaţia şi a îndemnat la calm.

În paralel, preşedintele CNCD Csaba Asztalos a reamintit ieri de un studiu publicat anul trecut şi realizat de IRES din care reiese că nivelul încrederii în România vizavi de migranţi este unul foarte mic. De asemenea, acesta subliniază că comunitatea maghiară din Translivania e conectată la canalele media din Ungaria şi că este vulnerabilă astfel la discursurile antimigraţie promovate de guvernul lui Viktor Orban.

„Comunitatea maghiară din Transilvania este conectată la mass-media regională şi din perspectiva legăturii cu Ungaria, unde ştim foarte bine că un element de comunicare constantă este discursul antimigraţie. Ca atare, poate că sursa fricilor de la Ditrău - şi nu numai - are şi această explicaţie, şi acest izvor poate să constituie: comunicarea globală din zona media pe zona de anti-migraţie. (...) Am văzut discursul, am văzut poziţia oamenilor din Ditrău şi seamănă leit cu discursul anti-migraţie din statele din vestul Uniunii Europene: vrem să ne păstrăm cultura, religia, nu avem nevoie de ei, deşi unul dintre lucrători, cu forme legale, este de religie romano-catolică, dominantă în comună ”, a explicat preşedintele CNCD, într-o intervenţie la Digi24.