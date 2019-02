Tusk, ironii după întâlnirea cu Dăncilă: Poate sunt eu de modă veche, dar încă cred că judecătorii, nu politicienii, trebuie să decidă cine e vinovat şi cine nu

„Întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă pe tema situaţiei preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene, a pregătirii summitului de la Sibiu şi a statului de drept. Poate sunt eu de modă veche, dar încă cred că judecătorii, nu politicienii, sunt cei care trebuie să decidă cine este vinovat şi cine este nevinovat”, a scris Donald Tusk pe contul de Twitter.

Meeting with PM @VDancila_PM on state of play of Romania’s #EUCouncil Presidency #EU2019RO, #SibiuSummit and Rule of Law. Maybe I’m old fashioned but I still believe that it’s for judges, not politicians to decide who’s guilty and who’s innocent. pic.twitter.com/zII4phbtZb