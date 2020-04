Tupeu de politicieni. Cum au sfidat aleşii ordonanţele militare

Preşedintele CJ Bihor, Pásztor Sándor, s-a ales cu o amendă de 5.000 lei după ce a fost prins pescuind, joi, pe malul unui lac de lângă Oradea, încălcând astfel restricţiile impuse de starea de urgenţă. „Azi (n.r. – joi) după amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite”, a explicat Pásztor. USR a cerut de vineri demisia şefului Consiliului Judeţean, dar şi a adjunctului Gărzii Forestiere Oradea, Nicolae Timaru, prins la pescuit alături de Pásztor Reprezentantul UDMR s-a filmat în timp ce achita contravaloarea amenzii.

Un alt caz care denotă tupeul politicienilor este cel al lui Robert Negoiţă. Primarul Sectorului 3 a fost amendat cu 10.000 de lei după ce a fost surprins duminică, în prima zi de Paşte, plimbându-se în parcul IOR din Capitală, împreună cu iubita sa. În înregistrarea video publicată pe Facebook, Negoiţă apare îmbrăcat în pantaloni scurţi şi cu bicicleta lângă el. Ulterior, Robert Negoiţă a revenit cu explicaţia că a mers prin parc să se asigure că totul este în regulă.

„În administraţia locală, nu ai niciodată liber. Dimpotrivă, trebuie să te foloseşti de fiecare «fereastră» pentru a rezolva şi chestiuni pentru care nu ai avut timp. Azi am dat o tură completă în Parcul IOR, fiindcă nu reuşisem de ceva timp să fac asta. Am constatat, din păcate, că deşi există personal alocat pentru mentenanţa parcului, chiar şi în această perioadă, sunt elemente ce trebuie rezolvate rapid”, precizat Negoiţă. De asemenea, primarul Sectorului 3 a explicat şi de ce avea un coş de picnic, fiind subliniat că acolo avea pâine uscată pentru a hrăni păsările din parcul nostru.

Cu o săptămână în urmă, de Florii, fostul senator Gigi Chiru a fost amendat după ce a ieşit la o cină romantică amenajată pe un dig din Eforie.