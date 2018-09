Tudose, replică la acuzaţiile lui Dragnea: Unii sunt trădători, vânduţi, securişti. În funcţie de cum convine sau nu cuiva

„Dacă jumătate din partid e securist, asta e viaţa, reuşesc să scape de jumătate de partid. Noi nu vrem să scăpăm de jumătate de partid. Vrem ca partidul să rămână în continuare. Unii sunt trădători, vânduţi, securişti şi aşa mai departe. Câteodată. Câteodată nu. În funcţie de cum convine sau nu cuiva. Dacă împărtăşesc opiniile cuiva, sunt nişte oameni foarte buni, de nădejde, de ispravă şi de viitor. În secunda în care se întâmplă să nu fim toţi de acord, în momentul ăla nu mai eşti tu, cineva te-a pus să faci chestia asta, eşti atins de aripa ocultă a nu ştiu cui, ai interese contrare partidului. Pur şi simplu nu suntem de acord tot timpul cu toţii“, a declarat Mihai Tudose într-un interviu pentru stiripesurse.ro

Fostul premier a subliniat că Dragnea nu poate accepta opoziţia în partid. „Eu nu am spus că atunci când colegi de-ai mei au spus că e bine să schimbăm guvernul erau puşi de nu ştiu cine. A fost opinia lor, am respectat-o. Am spus eu că sunt unii care vor instabilitate politică, că sunt unii care vor să nu mai meargă ţara bine şi să nu avem creştere economică? Nu. A fost opinia unor colegi, o respect, nu i-a pus nimeni, aşa au gândit. Dar tot clasatul ăsta pe categorii în funcţie dacă ne place de cineva sau nu în ziua aia şi reevaluarea periodică mi se par copilării“, a completat Dragnea.

