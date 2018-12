Tudorel Toader despre revocarea lui Augustin Lazăr: Vom sesiza, cel mai probabil, Curtea Constituţională din nou, chiar dacă este inutil

„Eu personal exprim speranţa că, dacă în cazul doamnei Kovesi preşedintele a citit, a citit, dar nu prea a înţeles şi am primit dezlegare de la Curtea Constituţională, acum avem deja această dezlegare, această decizie 358, deja cred că preşedintele o va înţelege. Dacă nu şi va fi nevoie, mai mergem încă o dată şi încă o dată la Curtea Constituţională că în final, indiferent de pregătirea pe care o avem sau nu o avem, indiferent de nivelul la care înţelegem sau nu înţelegem mecanismele statului de drept, de-aia avem consilieri şi trebuie să ne respectăm obligaţiile. Nu respectăm, nu-i problemă, fiecare-i om, fiecare are dreptul şi Constituţia şi vom sesiza, cel mai probabil, Curtea Constituţională din nou, chiar dacă este inutil, pentru că avem deja decizia la care am făcut referire", a afirmat Tudorel Toader, joi seară, într-o intervenţie telefonică la România Tv.

Tudorel Toader a scris, joi seara, pe Facebook, că a transmis către preşedintele României solicitarea de revocare din funcţie a procurorului general.





„Am transmis către preşedintele României şi următoarele solicitări de numire în funcţiile conducere: 1. Elena Giorgiana Hosu - procuror şef adjunct DIICOT; 2. Antonia-Eleonora Constantin - procuror şef al Secţiei Judiciare din cadrul PICCJ; 3. Iuliana Nedelcu - procuror şef adjunct al Secţiei Judiciare din cadrul PICCJ; 4.Florena-Esther Sterschi - procuror şef al Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul PICCJ; 5. Adina Florea - procuror şef al DNA! Exprimăm şi speranţa faptului că preşdintele va reciti atât art. 132 din Constituţie cât şi Decizia CCR nr 358/ 2018!"m a mai scris ministrul Justiţiei.





Articolul 132 din Constituţie se referă la Statutul procurorilor şi prevede că "(1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei. (2) Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior".





Joi dimineaţă, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, confirma că trimite la Cotroceni cererea de revocare din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr, precum şi propunerea de numire a Adinei Florea la şefia DNA, pe care preşedintele Klaus Iohannis a respins-o.





Preşedintele Klaus Iohannis a respins în 21 noiembrie numirea Adinei Florea la conducerea DNA. De asemenea, şeful statului a respins alte patru numiri pentru funcţii de conducere în Parchetul ICCJ şi la DIICOT. În toate cele cinci cazuri, preşedintele a considerat că nu sunt întrunite condiţiile de legalitate.





Procurorul general, Augustin Lazăr, consideră că demersul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de a continua procedura de revocare a sa ignoră cadrul legal şi recomandările instituţiilor europene referitoare la acest subiect. În opinia lui Augustin Lazăr, demersul ministrului justiţiei, cu conţinut strict politic, este de natură să afecteze încrederea publică în capacitatea instituţiei de a-şi îndeplini rolul constituţional.





„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), domnul Augustin Lazăr, consideră că anunţul public al ministrului Justiţiei referitor la continuarea procedurii de revocare ignoră cadrul legal şi recomandările instituţiilor europene referitoare la acest subiect. Astfel, exprimarea nejuridică privind pretinsa «tragere de timp» are ca scop dezinformarea opiniei publice în legătură cu procedura legală de verificare de către instanţa de contencios a «evaluării» procurorului general, efectuată cu depăşirea atribuţiilor legale ale ministrului justiţiei, precum şi a legalităţii documentului intitulat «Raport de evaluare»”, se arăta într-un punct de vedere transmis de Ministerul Public.

În comunicat se amintea că art. 39 alin. (1) şi alin. (3) teza a IV-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor stabileşte că "evaluarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (...) se face de o comisie compusă din procurori, membri aleşi ai Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel puţin de tribunal, desemnaţi de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Totodată, procurorul general al PÎCCJ a atras atenţia că demersul ministrului Justiţiei ignoră recomandarile GRECO, ale Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), precum si ale Raportului MCV, care cer stoparea acţiunilor care afectează statul de drept şi implementarea recomandărilor indicate.