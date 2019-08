Trump: Iohannis poate rezolva problema corupţiei în România; Cum contribuie la consolidarea parteneriatului strategic vizita la Casa Albă

„Consider că acest om poate rezolva problema corupţiei în România şi a făcut eforturi mari, din ce am auzit. Nu am fost recent acolo, însă a făcut eforturi mari. Şi consider că el este omul care poate rezolva problema corupţiei. Sunt mai multe ţări minunate, ca România, care, din păcate, au probleme mari cu corupţia, însă am auzit că aţi înregistrat progrese remarcabile“, a declarat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, înainte de discuţia cu Klaus Iohannis.

De altfel, liderul SUA a avut mai multe cuvinte de apreciere faţă de preşedintele României căruia i-a oferit o şapcă cu sloganul „Make Romania great again“, aluzie la sloganul său de campanie: „Make America great again“. Gestul vine şi în contextul în care în România vor fi alegeri prezidenţiale în luna noiembrie, iar specialiştii consideră că vizita lui Iohannis în Statele Unite arată că acesta e un candidat sprijin inclusiv de Washington, în condiţiile în care alţi prezidenţiabili fie au o relaţie mai apropaită cu alţi actori, fie nu au instrumentele necesare să ajungă să facă o vizită la asemenea nivel.

De asemenea, a fost subliniat şi mesajul de continuitate şi încredere într-un aliat, în condiţiile în care şeful statului s-a aflat la a doua vizită la Casa Albă în doi ani şi două luni, prima dată fiind susţinută şi o conferinţă de presă în Rose Garden, iar la această întâlnire fiind purtate discuţii de aproape o oră şi jumătate.

„Moment de maturitate deplină în parteneriatul strategic româno-american. Noua vizită a preşedintelui României la Washington consfinteşte rolul României de aliat privilegiat al Americii în Europa“, a scris, la rândul său, Mircea Geoană, viitor adjunct al secretarului-general al NATO. De altfel, şi publicaţia Washington Post a remarcat faptul că România, alături de Polonia, se bucură de o relaţie privilegiată, în relaţia cu actuala administraţie americană.

Nu în ultimul rând, Statele Unite au reconfirmat faptul că vor sprijii România în ceea ce priveşte securitatea, fie că e vorba de Marea Neagră, fie că ne referim la uscat, fiind luate măsuri inclusiv privind pregătirea licitaţiei din România a reţelelor de comunicaţii 5G.

