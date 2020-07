Traseişti de mici. 10 membri de la tineretul USR Botoşani au trecut la PSD. Motivul: „USR nu a reuşit să facă trecerea de la grup civic la partid politic”

„Alături de PSD Botoşani îmi doresc transformarea tuturor proiectelor necesare municipiului nostru în realitate. Avem soluţii durabile şi moderne la problemele Botoşaniului. Avem răspunsuri credibile la aşteptările şi nevoile tuturor cetăţenilor. Împreună cu colegii din PSD, urmărim să facem tranziţia spre modernitate într-un mod realist şi pragmatic. Îi aşteptăm alături de noi pe toţi tinerii care dau dovada de competenţă, integritate şi conştiinţă civică! După un an de zile, USR ca partid nu a reuşit să facă trecerea de la grup civic la un partid politic. Cred că încă a rămas la faza aceea că s-a născut în stradă şi cred că tot acolo a rămas. Nu am văzut nimic într-un an de zile, a fost refuzul de a intra la guvernare, adică eu mi-aş fi dorit să fie mai implicat. Nu cred că stând pe tuşă şi sesizând derapaje este soluţia. Este doar o decizie personală, nu m-am certat cu nimeni, le doresc multă baftă în campania electorală”, a declarat Andrei Turcoman, potrivit botosaniexclusiv.ro.

„Mă bucur că au început să vină din ce în ce mai mulţi tineri către PSD Botoşani. Nu sunt nici primii şi nici ultimii, toţi tinerii botoşăneni sunt oameni valoroşi, cu energie, cu idei şi îi aşteptăm cât mai mulţi, alături de noi pentru a-şi pune în practică toate proiectele de schimbare a municipiului Botoşani. Uşa noastră este şi va fi mereu deschisă pentru cei care vor să vină să pună umărul la dezvoltarea comunităţii locale. Încurajăm performanţa şi susţinem toate ideile prin care putem să punem în mişcare municipiul Botoşani”, a declarat Marius Budăi, preşedintele executiv al PSD Botoşani.