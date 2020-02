Traian Băsescu cere Comisiei Europene refacerea ultimului Raport MCV: „Este inacceptabil că suntem decuplaţi de Bulgaria“

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu, fost preşedinte al României, a cerut în Parlamentul European (PE) o reevaluare a progreselor făcute de ţara noastră în domenul Justiţiei, arătând că Raportul MCV din 2019 a fost făcut „în campanie electorală” şi că este „inadminsibil” să fim „decuplaţi de Bulgaria”.

„Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) a fost introdus pentru România în anul 2007. În faza iniţială a avut patru obiective. Ultimul Raport, cel de anul trecut, are nu mai puţin de 18 recomandări, marcând un salt înapoi de vreo 13 ani! Este adevărat, Raportul a fost redactat în perioada campaniei electorale, când prietenul meu Frans Timmermans şi-a exercitat calităţile de critic pe justiţia din România. Pentru a avea un raport corect, solicit comisiei o refacere a Raportului pentru România prin experţi independenţi, nesubordonaţi comisarului Timmermans”, a declarat Traian Băsescu în faţa Parlamentului European

Europarlamentarul Traian Băsescu a explicat pe Facebook la ce se referă mesajul transmis în PE:

„Sub cooperarea prin MCV România a realizat progrese importante în justiţie. Incontestabil România este un stat de drept chiar dacă mai are de lucru până la atingerea stadiuluii de stat de drept consolidat. În aceste condiţii sunt de părere că ultimul raport MCV prin care suntem "decuplaţi" de Bulgaria este inacceptabil. Din acest motiv am cerut Comisiei Europene o reevaluare a progreselor din justiţie”.

Ce scrie în Raportul MCV din 2019

România nu a pus în aplicare recomandările din noiembrie 2018 referitoare la îngheţarea intrării în vigoare a modificărilor aduse Codului penal şi Codului de procedură penală şi la redeschiderea procesului de revizuire a Codului penal şi a Codului de procedură penală.

Aceste critici apar în Raportul adoptat pe 22 octombrie 2019 la Strasbourg, de Colegiul Comisarilor, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), în care sunt evaluate progresele la cele patru obiective de referinţă pentru care este monitorizată România.

Multe dintre recomandările Raportului din 2019 le reiterează, practic, pe cele din 2018, care nu au fost luate în considerare de autorităţile din România, aşa cum reiese din fragmentul publicat mai jos.

Care sunt recomandările din Raport

Raportul din 2019 al Comisiei nu se găseşte pe pagina Minsterului Justiţiei, tradus în limba română, însă el este publicat pe site-ul Comisiei Europene şi poate fi consultat aici.

„Raportul din 2018 recomanda:

n.r. – în original: Freeze the entry into force of the changes to the Criminal Code and Criminal Procedure Code). · Îngheţarea modificărilor făcute în forţă Codului Penal şi Codului de procedură penală (Freeze the entry into force of the changes to the Criminal Code and Criminal Procedure Code).

· Redeschideţi procedura de revizuire a Codului penal şi a Codului de procedură penală, luând în calcul necesitatea ca acestea să fie în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene şi cu mecanismele internaţionale de luptă împotriva corupţiei, precum şi cu recomandările din MCV şi a celor emise de Comisia de la Veneţia. (n.r. – în original: Reopen the revision of the Criminal Code and Criminal Procedure Code taking fully into account the need for compatibility with EU law and international anti-corruption instruments, as well as the recommendations under the CVM and the Venice Commission opinion)

· Suspendarea imediată a implementării Legilor Justiţiei, precum şi a ordonanţelor de urgenţă subsecvente

· Revizuirea Legilor Justiţiei prin luarea în considerare a recomandărilor MCV, precum şi a celor transmise de Comisia de la Veneţia şi GRECO

· Suspendarea imediată a procedurilor de numire şi revocare a procuroilor de rang înalt.

· Reluarea procedurii de numire în funcţie a unui procuror în fruntea DNA cu experienţă dovedită în lupta împotriva corupţiei şi cu un obiectiv clar ca DNA să investigheze în continuare anchete anticorupţie într-un mod profesional, independent şi non-partinic.

· Respectaţi avizul negativ al CSM cu privire la numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de management în fruntea Parchetelor, până la implementarea unui cadru legal în conformitate cu recomandările de la punctul 1 din (Raportul – n.r.) 2017”.

Raportul MCV din 2019 evaluează progresele realizate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a celor 12 recomandări din ianuarie 2017 şi a celor opt recomandări suplimentare din noiembrie 2018.

Documentul arată că este în continuare crucial să se pună în aplicare aceste recomandări suplimentare astfel încât procesul de reformă să fie repus pe calea cea bună, să se remedieze efectele negative ale regreselor constatate în noiembrie 2017 şi în noiembrie 2018 şi să se înregistreze din nou progrese care să permită încheierea MCV.