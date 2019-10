Tomac critică sondajul USR şi îi acuză de „dezinformare grosolană“. Cum arată cifrele prezentate de liderul PMP

„Avem parte de o campanie electorală atipică, fără dezbateri, fără programe prezidenţiale prezentate, dar cu atacuri murdare la adresa candidaţilor integri şi cu o inflaţie de sondaje neasumate, prezentate pe surse sau asumate parţial de diferite entităţi cu scopul de a manipula. Ultima dezinformare grosolană vine din partea celor care se prezintă drept oameni care fac altfel de politica şi in încercarea de a-şi linişti susţinătorii au strecurat in presa un presupus sondaj prin care deformează in stil PSD.



Este păcat ca aceste practici ticăloase se lipesc şi de cei care au venit cu mesajul «noi suntem altfel şi nu vă minţim». Îi provoc pe cei din USR-PLUS, azi la 30 de ani de la revoluţie, să publice integral sondajul “scăpat” in presă, din care rezultă că Dan Barna are peste 18%, iar Theodor Paleologu are o intenţie de vot mai mică decât Hunor”, a relatat Eugen Tomac pe Facebook.

Acesta s-a referit la un sondaj intern realizat de USR şi publicat în presă pe surse săptămâna trecută, unde rezultă că preşedintele Klaus Iohannis ar câştiga detaşat primul tur al prezidenţialelor, intenţia de vot pentru acesta fiind de 39%. Locul al doilea, potrivit sondajului ar fi ocupat de candidatul PSD, VIorica Dăncilă, cea care are o intenţie de vot de 23,4%. Dan Barna, candidatul USR la prezidenţiale se află de abia pe locul al treilea, cu 18,5%. Locul al patrulea ar urma să fie ocupat de Mircea Diaconu, cu 8%, în timp ce Theodor Paleologu are 3,8%.

Acum, Tomac a publicat un alt sondaj, din care rezultă că Dăncilă şi Barna ar avea un scor mai mic faţă de cifrele publicate de USR, în timp ce Paleologu s-ar afla la un scor de 8%



„Poza zilei in materie de sondaje arată aşa:



Klaus Iohannis - 40%

Viorica Dăncilă - 19%

Dan Barna - 13%

Theodor Paleologu - 8%

Mircea Diaconu - 7%

Kelemen Hunor - 4%

Alexandru Cumpănaşu - 3%

Alţii - 1,5%



Singurul candidat aflat pe trend de creştere este Theodor Paleologu, toţi ceilalţi şi-au atins limitele in susţinerea populaţiei, de aici şi explicaţia că nimeni nu îşi doreşte o dezbatere cu cel mai bun candidat”, a mai afirmat Tomac pe Facebook.