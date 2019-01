Toader, întrebat dacă ar putea „să dea foc la ţară”: Nu am făcut şi nici nu voi face ceva care să creeze măcar o astfel de stare de pericol

Întrebat despre declaraţia premierului Viorica Dăncilă că nu va da ordonanţă pentru amnistie şi graţiere fără semnătura lui, Tudorel Toader a spus: „Am o bună colaborare cu dna prim-ministru şi afirmaţia dânsei cred că o înţeleg. Asta e procedura, în Guvern nu vine partidul cu proiect de lege, în Guvern se duce numai ministrul“.

Întrebat despre stadiul ordonanţelor pentru modificarea Codurilor penale şi pentru amnistie şi graţiere, Tudorel Toader a ţinut să precizeze că el nu a venit să bată la uşa nimănui ca să fie pus ministru: „Nu eu am venit să bat la uşa ministerlui sau alianţei de guvernare că vreau să fiu ministru. Eu mi-am construit o carieră universitară, în practică, am acasă o garderobă de robe”.

Ministrul Justiţiei a fost întrebat dacă uneori îi e teamă că ar putea da foc la ţară, cum s-a întâmplat cu OUG 13, Tudorel Toader a declarat: „Când iei o decizie, în primul rând nu o iei de unul singur. Vorbim de un act juridic care să capete conţinut şi formă juridică. Pe de altă parte, iei măsura juridică şi eşti obligat să vezi două componente: oportunitate şi legalitate sau constituţionalitate. Nu, nu mi-e teamă, pentru că am convingerea că nu fac ceea ce nu trebuie să fac sub aspectul oportunităţii şi al legalităţii sau constituţionalităţii, de aceea până acum nu am avut sentimentul ăsta de teamă. Ştiu OUG 13, care a avut şi un număr cu ghinion, ştiu şi efectele ei. Eu am venit să sting oarecum focul de după ordonanţă, dar nu am această temere, pentru că n-am făcut şi nici nu voi face ceva care să creeze măcar o astfel de stare de pericol, darămite să o producă în mod efectiv. Şi prin asta v-am răspuns mai mult, şi mai mult“.

Pe de altă parte, el a spus că nu simte presiune din partea liderilor politici şi că merge la şedinţele PSD dacă este invitat, pentru că face parte dintr-un guvern politic.

„Nu simt o presiune, poate fi atmosferică, psihică, dar dacă tu, ca demnitar, nu ai pregătirea psihică de a face faţă unor astfel de aşa-zise presiuni, de a-ţi îndeplini obligaţia legală, independent de ce zice unul sau altul, înseamnă că nu eşti pregătit pentru postul respectiv“, a declarat Toader, întrebat dacă a simţit vreo presiune din partea lui Liviu Dragnea.