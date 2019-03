Toader, la dezbaterea moţiunii: Opera de legiferare a legilor justiţiei, de modificare a codurilor penale şi de înfiinţare a Secţiei Speciale aparţine Parlamentului

„Îmi asum ceea ce am făcut eu. Vreau să vă spun aşa, şi anume data de 25 octombrie 2017. M-am prezentat la Comisia specială, timp de 50 de minute am prezentat un proiect de lege pentru modificarea celor 3 legi ale justiţiei (...) şi un draft pe 18 pagini pentru solicitarea Comisiei de la Veneţia. Le-am lăsat la solicitarea comisiei (...), după o săptămână au apărut trei proiecte de lege şi mai departe opera de legiferare nu a fost a Ministerului Justiţiei, ci a Parlamentului”, a declarat Tudorel Toader.El a precizat, de asemenea, că Guvernul a trimis două proiecte de lege pentru modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.„Cele două proiecte au venit la dvs. în Parlament şi mai departe a fost continuată opera de legiferare”, a mai spus Toader.„Prin urmare, mă bucur dacă reţineţi că n-am negat nimic din ceea ce fac eu, dar dacă sunteţi de acord să nu preiau eu ceea ce n-am făcut eu, ca să nu zic ceea ce fac alţii”, a subliniat ministrul Justiţiei.În ceea ce priveşte MCV, Toader a spus: „Vă rog să prezumaţi că o recomandare este o recomandare”. El a mai spus că cei câţiva experţi ai Comisiei Europene care redactează rapoartele nu au putere de supralegiferare în ţară.Referitor la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, ministrul Justiţiei a subliniat că înfiinţarea acesteia este „opera legiuitorului” şi că a fost declarată constituţională.„Ordonanţa s-a dat pentru operaţionalizare, nu pentru înfiinţare şi e în control de constituţionalitate şi vom da curs soluţiilor legale aprobate de CCR”, a mai spus Tudorel Toader.Ministrul Justiţiei a mai declarat că a solicitat, marţi, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor situaţia privind recidiva deţinuţilor.„Astăzi am solicitat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor situaţia privind recidiva. În 2008 ponderea populaţiei în penitenciare în stare de recidivă era de 46,3%, în 2014 era de 43%, în 2016 - 38,2%, în 2017 - 38,3%, 2018 - 38,4%. Nu sunt date de mine, sunt primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi vă asigur că în cursul zilei de mâine vi le voi trimite în scris, oficial, cu ştampilă şi semnătură, spre a vă convinge, eventual", a declarat Tudorel Toader.El a menţionat că în prezent există aproape 20.000 de deţinuţi şi 13.400 de funcţionari publici cu statut special.„În condiţiile în care aţi adoptat legea recursului compensatoriu, în condiţiile în care a scăzut numărul populaţiei penitenciare, problema deficitului de personal tinde să fie ca şi rezolvată. Comparaţi dumneavoastră vă rog între 20.000 de deţinuţi şi 13.400 de funcţionari, dacă continuăm acest trend va un fi unu la unu", a afirmat ministrul.

