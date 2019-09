Theodor Paleologu: Iohannis a fost o lipeală pentru PNL; E foarte bine să spui „fără penali”, însă eu aş fi spus „fără proşti”

Theodor Paleologu a vorbit despre şansele sale de a câştiga prezidenţialele şi a subliniat că nu va simula lupta şi că şansa sa este faptul că celelalte partide îi au drept candidaţi pe Klaus Iohannis, Dan Barna şi Viorica Dăncilă.





„Eu mă lupt ca să castig nu ca să fac figuratie. Dumnezeu dă, dar nu bagă în traistă. Avem o şansă extraordinară. Şansa noastră se numeşte Iohannis, Barna, Dăncilă. Avem un bulevard care duce direct la Cotroceni. Acum, care este cauza? Oamenii nu votează ideologii, nu votează doctrine. Degeaba fluturi un steag. Oamenii votează soluţii şi oamenii în care au încredere. Cele două nu pot fi separate”, a declarat Paleologu.





Candidatul PMP a declarat apoi că partidele fără busolă intelectuală „se vor duce de râpă”, şi a dat exemplul PNŢCD din 1996. El a dat apoi exemplul PNL, pentru care Klaus Iohannis este o „lipeală” şi un „joc de noroc”, oamenii votându-l pe acesta de „oroarea” lui Victor Ponta.





„Nimic nu este mai nociv decât să ajungi la Putere fără să ştii exact ce ai de făcut. Dacă nu ai busolă păţeşti cum a păţit PNŢCD în ‘96. Pentru PNL Iohannis a fost o lipeală. El nu are legătură cu liberalismul, cu tradiţia Partidului Naţional Liberal. A fost ca la păcănele. Au mizat pe Iohannis şi a mers. De ce a mers? Pentru că lumea nu-l mai voia pe Ponta. De aia l-aţi votat pe Iohannis, de oroare pe Victor Ponta.





Problema la jocurile de noroc e că atunci când câştigi dezvolţi o anumită adicţie. Dar e o dependenţă vicioasă. Îi suspectez de masochism pe cei de la PNL. Iohannis nu i-a dus la guvernare o zi. Nu au o busolă ideologică. E adevărat că sunt şi mulţi oameni foarte buni, liberali adevăraţi. Oameni precum Cîţu pe care mi l-aş dori alături de noi. Uitaţi-vă la europarlamentare, o încropeală. Au mizat pe referendum”, a adăugat acesta..





Paleologu a vorbit şi despre USR, la care apreciază că diferenţele de opinii, însă există „lucruri diametral opuse”.

.

„Uitaţi-vă la USR, oameni simpatici. Am fost la toate protestele din 2017, am fost coleg cu Nicuşor Dan, am apărat aceleaşi cauze, l-am susţinut în candidaturile. În USR ai de toate. Dar nu neapărat oameni care spun lucruri diferite, că e bună diferenţa, ci lucruri diametral opuse. Ca apa şi uleiul. Presadă şi Năsui spun lucruri diametral opuse.





E foarte bine să spui «fără penali», de acord. Am semnat şi eu pentru referendum, evident că am făcut. Dar nu-i de ajuns ca să guvernezi o ţară. Eu aş fi şi mai radical. Aş fi spus «fără proşti». Câţi nu sunt corupţi din prostie. Prostia generează catastrofe”, a mai relatat candidatul PMP.