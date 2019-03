Teodorovici, despre jignirea lui Cîţu: Se spuneau nu doar minciuni, ci acuzaţii foarte grave, total nejustificate

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a justificat, miercuri seară, într-o emisiune la Antena 3, ieşirea sa la adresa liberalului Florin Cîţu, spunând că aceasta a avut loc în contextul în care la dezbaterea din Parlament se spuneau „nu doar minciuni, sunt acuzaţii foarte grave total nejustificate". Întrebat dacă răspunsul la aceste acuzaţii cu apelative precum „urât şi prost" este cel mai adecvat, Teodorovici a răspuns: „Nu, categoric, puteam să folosesc ceva, anumite ghilimele, în exprimarea mea ca să poată înţelege exact ce am vrut să spun".

„Eu sunt genul de om care totuşi îmi asum ceea ce spun şi care nu vreau să mă dau aşa, să mă ascund după funcţie, poziţie, când am de spus ceva, să ştiţi că spun, sunt responsabil de funcţia pe care o ocup, şi nu fac excese şi nu încalc nici legal, nu înseamnă că ce am spus sau felul în care am acţionat... Nu spun asta pentru a-mi justifica mie ieşirea mea, dar sunt convins că şi dumneavoastră aveţi astfel de trăiri, dar nu vă manifestaţi", a completat Eugen Teodorovici.

