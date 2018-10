Teodorovici dă asigurări că TVA nu va creşte: Guvernul a spus foarte clar de la început că aşa ceva nu se va întâmpla

Referitor la o eventuală creştere a TVA, Teodorovici a afirmat: "Guvernul a spus foarte clar de la început că aşa ceva nu se va întâmpla, nici numărul de taxe, nici cuantumul acestora, nici taxe şi impozite, nu vor creşte".

„Mai mult, aveţi şi o confirmare că, fiind în poziţia de ministru de Finanţe, eu, ca fel de a fi, nu am făcut în viaţa mea acest lucru, să iau măsuri care să împovăreze fie actorul privat sau persoana fizică din economie. Nu am făcut şi nu voi face acest lucru cât sunt într-o poziţie publică", a declarat Teodorovici la Antena 3.

De asemenea, el a spus că TVA trebuie să scadă la 18%.

„Am anunţat încă de la începutul acestui an că pentru contribuabili, în ultimii cinci ani, ANAF nu a trimis la timp acele decizii de impunere, fie CAS, fie CASS, fie impozit pe venit. Şi e normal să venim la un mom zero, adică să centralizăm, să ştie fiecare cât are de plătit statului. Şi pentru că statul nu a avut acel rol activ, adică să spună la timp, să spună omului: domnule, uitaţi, aveţi de plătit atâţia lei, şi nu a făcut acest lucru, am propus un sistem de a încuraja contribuabilul, dacă face plata până la... să spunem martie 2019", a afirmat Eugen Teodorovici.





El a spus că situaţia va fi centralizată până la finalul lunii octombrie, iar din noiembrie se vor comunica datele către contribuabili.





„Deci practic noi în octombrie la final avem finalizată această situaţie, vom şti exact câţi anume... în noiembrie se comunică, notificarea pe hârtie pleacă doar la aceia care nu sunt înregistraţi în spaţiul virtual, în sistemul electronic, la ceilalţi pleacă hârtia pentru că asta este, până la 1 ianuarie 2019. Dar oamenii nu vor avea acel terme fix de 60 de zile să plătească. Nu, vom spune: martie 2019, aveţi de plată ce v-am spus că aveţi de plătit, ca să arătăm că statul a greşit şi trebuie să plătească statul când greşeste. În martie 2019, aceşti români vor avea o reducere de 10%. Oamenii vor fi sprijiniţi în a face plata cu această bonificaţie", a spus el.





Potrivit lui Teodorovici, din ianuarie 2019 nu se mai trimit acasă decizii de impunere, ci aceste informaţii vor fi în spaţiul virutal la fiecare contribuabil.





El a spus că aceia care vor avea nevoie vor primi sprijin pentru a afla aceste informaţii, dar nu se vor mai trimite notificări scrise, pentru că sunt costuri nejustificate.