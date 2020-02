Teodor Meleşcanu a demisionat de la şefia Senatului. Cine îi ia locul

Până la organizarea unor noi alegeri pentru şefia Senatului, social-democratul Titus Corlăţean va activa în calitate de preşedinte interimar.

Cu câteva ore în urmă, Meleşcanu afirma că nu demisionează din funcţie până ce nu apare motivarea de la CCR şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

„Nu am depus nicio demisie, nu am delegat. Vom avea astăzi o şedinţă în plen a Senatului şi eu sunt convins că vom găsi cea mai bună modalitate pentru a nu bloca sesiunea Parlamentului, ci, dimpotrivă, pentru a o face să lucreze cât mai bine", a precizat Meleşcanu, după şedinţa Biroului permanent.



Fostul ministru de Externe a adăugat că, până la publicarea în MO a deciziei CCR şi a motivării, îşi va îndeplini toate prerogativele de preşedinte al Senatului. „Până la publicarea în MO a deciziei şi a motivării există toate prerogativele pe care încerc să le exercit cât mai bine. În acelaşi timp, am o preocupare care este majoră şi care se referă la faptul că nu aş dori ca începerea acestei sesiuni să fie dedicată unor bătălii politice sau personale pentru preşedinţia Senatului şi voi căuta să găsesc soluţia cea mai bună pentru a depăşi această chestiune", a susţinut Meleşcanu.



În ce priveşte posibilitatea ca Titus Corlăţean să ocupe interimar funcţia de preşedinte al Senatului, Meleşcanu a spus că „nu e nicio problemă dacă aceasta este o soluţie care e acceptată cât mai larg".

De altfel, în şedinţa grupurilor reunite de astăzi de la Parlament, pe scaunul lui Meleşcanu a stat Titus Corlăţean, vicepreşedintele Senatului.

Marcel Ciolacu şi Titus Corlăţean au condus şedinţa reunită a celor două camere FOTO Captură Video

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu declara încă de săptămâna trecută că a discutat cu Meleşcanu despre demisia acestuia din urmă şi sublinia că până la alegerea unui nou preşedinte de Senat, PSD a decis să-l propună pe Titus Corlăţean interimar pentru această funcţie.

„Am discutat cu Meleşcanu şi a spus că ar vrea să-şi înainteze demisia. (...) propunerea CEx este domnul Titus Corlăţean. E una îndreptăţită după victoria de la Comisia de la Veneţia”, a relatat acesta.

CCR: Numirea lui Teodor Meleşcanu în fruntea Senatului este nelegală

Curtea Constituţională a României a decis că alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului s-a făcut nelegal. Concret, judecătorii constituţionali au stabilit că Meleşcanu a fost susţinut de PSD ca fiind din partea grupului ALDE, în vreme ce ALDE l-a exclus. Preşedinteele Senatului spune că se va conforma deciziei.



Sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 36 din 10 septembrie 2019 pentru alegerea preşedintelui Senatului a fost formulată de 33 de senatori, membrii ai grupului parlamentar al Partidului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, ai grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, ai grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, ai grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum şi de senatori neafiliaţi.



Judecătorii Curţii au luat această decizie după ce au amânat-o de mai multe ori şi iată că astăzi au tranşat chestiunea a alegerii lui Teodor Meleşcanu la şefia Senatului. CCR a stabilit că nu au fost respectate prevederile regulamentului Senatului



În 10 septembrie, Teodor Meleşcanu a câştigat şefia Senatului primind 73 de voturi, iar Alina Gorghiu, susţinută de Opoziţie, a fost votată de 59 de senatori.



Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susţinea atunci că alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului s-a făcut cu încălcarea prevederilor regulamentului, precizând că acest lucru nu va rămâne fără urmări şi că va sesiza Curtea Constituţională a României.

Cine se luptă pentru şefia Senatului în era post-Meleşcanu

Printre senatorii PSD care râvnesc la a doua funcţie în stat se numără Titus Corlăţean, Robert Cazanciuc şi Şerban Nicolae, susţin surse politice pentru „Adevărul“.



De partea cealaltă, liberala Alina Gorghiu va încerca să obţină din nou funcţia de preşedinte al Senatului, după ce, în toamnă, a fost învinsă de Teodor Meleşcanu. Surse liberale susţin că Alina Gorghiu va încerca să-i convingă pe foştii parlamentari ALDE care s-au reunit în grupul PSD, în frunte cu Daniel Zamfir, să treacă de partea PNL. În acest moment, grupurile PNL, USR şi UDMR numără 49 de membri. Grupul neafiliaţilor numără încă 18 membri, printre care se regăsesc senatori din ALDE şi PMP. De aici, Alina Gorghiu ar mai putea primi 15 voturi, deci ar mai avea nevoie să rupă încă cinci senatori din grupul PSD.



Alegerea noului preşedinte al Senatului depinde de moţiune de cenzură depusă de PSD. Dacă moţiunea trece, va fi primul pas spre alegeri anticipate. Dacă moţiunea pică, încep jocurile de culise pentru ocuparea fotoliului din fruntea Senatului.

