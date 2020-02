Tensiuni între USR şi PLUS la Iaşi. Iolu, după ce Chichirău a refuzat să se prezinte la o dezbatere: Situaţia va fi discutată în Birourile Naţionale Reunite

La dezbaterea programată, duminică, la Iaşi între candidaţii PLUS şi USR la primărie, respectiv Liviu Iolu şi Cosette Chichirău, a venit doar reprezentantul PLUS, după ce Cosette Chichirău a anunţat cu o zi în urmă că anulează întrunirea, întrucât doreşte să iniţieze o discuţie mai largă la Iaşi pentru constituirea unei alianţe la nivel local.

Liviu Iolu a declarat că pentru PLUS este neprotocolar ceea ce s-a întâmplat, motivând că dezbaterea a fost decisă de comun acord cu Cosette Chichirău. „Ăsta era scopul, să ne prezentăm programul, atât eu, cât şi candidatul USR, ca apoi să alegem cea mai bună echipă pentru Iaşi. Nu am discutat direct cu doamna Cosette Chichirău, am fost doar anunţat că ea a amânat dezbaterea. Pentru noi este neprotocolar cel puţin, pentru că am decis împreună că facem această dezatere şi trebuia s-o ţinem împreună. Nu cunosc motivele“, a declarat Liviu Iolu, candidatul PLUS la Primăria Iaşi.

Iolu a recunoscut că s-a ajuns într-un blocaj între USR şi PLUS pentru stabilirea candidatului comun la primăria Iaşi, precizând că stuaţia va fi tranşată la Bucureşti, în forurile reunite ale celor două partide.

„Candidatul alianţei USR-PLUS la Iaşi se desemnează potrivit protocolului. Trebuia să avem discuţii. Vom anunţa conducerea reunită a alianţei că există un blocaj la Iaşi, probabil va urma o mediere din partea birourilor politice naţionale reunite. Birourile reunite se întâlnesc mâine (luni – n.r.)“, a declarat Liviu Iolu.

La întâlnirea desfăşurată la un hotel din Iaşi au participat aproximativ o sută de persoane, inclusiv membri ai USR Iaşi, printre care şi senatorul Dan Lungu.