Tensiuni între Budapesta şi Kiev după ce liderul UDMR nu a fost lăsat să treacă în Ucraina

Kelemen Hunor a prezentat, sâmbătă, problema refuzului intrării sale în Ucraina pe Facebook. „Am vrut să ajung în Ujhorod, unde prietenii noştri sărbătoresc cea de a 30-a aniversare de la înfiinţarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică. Am vrut să transmit personal urările mele de bine şi, desigur, aş fi vorbit despre drumul comun pe care comunităţile naţionale maghiare din Bazinul Carpatic l-au parcurs de la căderea dictaturilor comuniste şi aş fi vorbit şi despre provocările cu care ne confruntăm. Aş fi făcut toate acestea dacă autorităţile ucrainene mi-ar fi permis să intru în ţară după o oră de aşteptare şi verificare la frontieră“, a declarat liderul UDMR, care a precizat că nu i s-a spus clar de ce nu e lăsat să intre şi că va cere explicaţii, prin Ministerul Afacerilor de Externe din România.

Contre între diplomaţi politicieni

Replica a venit la scurt timp de la Oleksandr Bankov , cel care a precizat că preşedinele UDMR are interdicţie de a intra în Ucraina încă din 3 noiembrie 2017 şi de atunci acesta a mai încercat să treacă graniţa folosind„ paşaportul unguresc“, iar decizia privind neacceptarea lui Kelemen în Ucraina era ştiută de mai mult timp.

Liderul UDMR l-a contrazis şi a subliniat că nu are paşaport unguresc şi nu a mai incercat să intre în Ucraina, aşa cum susţine ambasadorul ucrainean la Bucureşti. „Nu am încercat să intru în Ucraina şi nu am paşaport unguresc”, a declarat, pentru Digi24, preşedintele UDMR. De asemenea, liderul formaţiunii maghiare a cerut ambasadorului ucrainean să dea dovezi ale celor afirmate. „Cereţi date de la ambasador. Când s-a întâmplat şi acte oficiale. Eu am acte cu incidentul de azi. Acum să vină el cu date şi să spună când, la ce frontieră şi cu ce paşaport am vrut să intru“, a mai declarat Kelemen Hunor. Mai mult, liderul UDMR a precizat pentru agenţia MTI că pe paşaportul diplomatic cu care s-a prezentat la graniţă i s-a aplicat o ştampilă cu interdcţie de intrare până pe 13 octombrie 2020.

Budapesta reacţionează, la Bucureşti e încă linişte

„Ungaria consideră inacceptabilă interdicţia“ aplicată liderului UDMR Kelemen Hunor de intrare în Ucraina, iar MAE ungar l-a convocat pentru luni pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, a declarat pentru MTI, Tamas Menczer, secretar de stat în Ministerul de Externe al Ungariei. În schimb, diplomaţia de la Bucureşti nu a avut nicio reacţie, cu toate că, potrivit afirmaţiilor lui Kelemen Hunor, ministrul Afacerilor Externe a fost pusă la curent cu problemele apărute.



