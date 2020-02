Tensiuni în Alianţa USR-PLUS la Iaşi pe tema unei dezbateri între Cosette Chichirău şi Liviu Iolu

Filiala ieşeană a USR Iaşi a anunţat că amână dezbaterea de duminică între Cosette Chichirău - USR şi Liviu Iolu - PLUS, motivând că după anunţul PNL cu posibila venire în partid a lui Mihai Chirica este necesară o „dezbatere mai largă” pe zona dreptei pentru stabilirea unui candidat comun.„Amânăm evenimentul de duminică pentru a organiza o dezbatere mai largă, incluzând mai mulţi actori politici ieşeni. În contextul ultimelor evenimente de pe scena politică a Iaşului, dorim să avem o dezbatere mai extinsă a dreptei, prin care să punem pe masă proiectele noastre, să decidem împreună şi cu ajutorul cetăţenilor ce este mai bine pentru ieşeni“, precizează USR Iaşi, într-un anunţ postat pe Facebook.De partea cealaltă, reprezentanţii PLUS susţin că dezbaterea de duminică se va ţine la ora stabilită, chiar şi în absenţa candidatului USR, Cosette Chichirău.Surse din cadrul Alianţei USR-PLUS au declarat pentru News.ro că în cursul zilei de vineri a existat o primă negociere între şefii celor două organizaţii, pentru a decide candidaţii USR-PLUS la Primăria Iaşi şi la şefia Consiliului Judeţean, dar că întrunirea a durat doar câteva minute. Aceleaşi surse au precizat că liderul USR Iaşi Cosette Chichirău ar fi părăsit sala în care se desfăşurau discuţiile, după ce PLUS a anunţat că Liviu Iolu nu renunţă la candidatura la Primărie.Propunerea PLUS a fost ca USR să aibă candidat la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, iar Cosette Chichirău să deschidă lista alianţei la alegerile parlamentare, fie la Senat, fie la Camera Deputaţilor.Cu o zi în urmă, liderul USR Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, preciza că va iniţia discuţii săptămâna viitoare pentru constituirea unei alianţe de dreapta la Iaşi, care să prezinte candidaţi unici la Primărie şi la Consiliul Judeţean.Cosette Chichirău a precizat vineri, pe Facebook, că luni Alianţa USR-PLUS va anunţa candidaţii comuni la Primăria Iaşi, dar şi la şefia Consiliului Judeţean, urmând ca marţi să aibă loc primele discuţii pentru constituirea unei alianţe electorale la nivel local.Ea a adresat invitaţia către Marius Bodea (liderul filialei municipale PNL Iaşi), Petru Movilă (preşedintele PMP Iaşi) şi Cătălin Urtoi, candidatul partidului Împreună pentru Moldova la Primăria Iaşi.„Luni anunţăm candidaţii Alianţei, iar de marţi vom intra în discuţii cu toată lumea de bună credinţă din municipiu şi judeţ pentru unirea dreptei. Poate fi o alianţă locală, este simplu să o înregistrăm la Biroul Electoral, procedura nu este una complicată. Îi invit pe Marius Bodea, Petru Movilă şi Cătălin Urtoi la aceeaşi masă pentru a găsi o soluţie politică înţeleaptă la Iaşi. Oamenii din PNL Iaşi dezamăgiţi că Mihai Chirica va fi candidatul lor ne-au întrebat ce putem face. Ne putem uni pentru a avea candidaţi unici pe dreapta“, a afirmat liderul USR Iaşi, Cosette Chichirău.Ea a afirmat că decizia PNL de a-l susţine pe Mihai Chirica la Primăria Iaşi este o mutare incredibilă şi că această mişcare compromite PNL nu doar la Iaşi, ci şi la nivel naţional.