Tensiuni în Alianţa USR-PLUS. Cioloş: Dacă am fi reuşit să orientăm campania spre proiectul alianţei, nu spre o persoană, poate am fi obţinut un rezultat mai bun

“În derularea campaniei pentru alegerile prezidenţiale, sunt lucruri care au fost făcute bine, sunt alte lucruri care ar fi putut fi făcute mai bine şi de către candidat, şi de către alianţă, învăţăm din lucrul acesta şi din modul în care ne vom defini şi structura programului politic, care trebuie să reprezinte alianţa în sens larg şi nu doar cum a fost la prezidenţiale, a reprezentat în primul rând candidatul care l-a propus. Dacă am fi reuşit să orientăm campania spre proiectul alianţei, care susţine un candidat şi nu doar spre o persoană care a fost şi ţinta apoi a unor atacuri care s-au repercutat şi asupra încrederii unor susţinători ai alianţei, probabil că am fi obţinut un rezultat mai bun şi asta ne dorim să facem pentru alegerile locale”, a declarat Cioloş.

El a mai spus că în urma alegerilor europarlamentare şi a celor prezidenţiale, alianţa USR-Plus se consolidează ca fiind una dintre cele trei forţe politice ale ţării.

„Există o concluzie în urma celor două rânduri de alegeri şi anumă că Alianţa USR-Plus, alianţă care a apărut în ultimele luni se consolidează ca fiind una din cele trei forţe politice, care are un nucleu de susţinători foarte clar şi stabili şi are în mod clar un nucleu de susţinători mai larg, care urmează să fie convins prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem şi prin ceea ce punem pe masă”, a mai afirmat liderul PLUS.

Cioloş a fost întrebat şi cum vede situaţia din USR, după ce membrii partidului au decis să voteze dacă Dan Barna mai rămâne sau nu preşedinte, spunând: “Am lucrat foarte bine cu Dan Barna şi îmi doresc să lucrez foarte bine cu Dan Barna, sperând că va rămâne preşedinte, dar să găsim soluţii să lucrăm foarte bine şi cu ceilalţi din USR. (...) Decizia legată de Dan Barna e una internă în USR”.





Potrivit unor surse politice, liderii USR sunt nemulţumiţi de mesajele transmise de Dacian Cioloş după Consiliul Naţional şi nici de faptul că ar încerca să profite faptul că în interiorul USR sunt, de asemenea, tensiuni.