Tăriceanu: Spital pentru pacienţii de COVID-19 la Palatul Parlamentului. De ce nu?

„Propunerea mea de a organiza in cadrul ROMEXPO din Bucuresti a unui spital urias care sa ingrijeasca exclusiv bolnavi de coronavirus a nascut o vie dezbatere si asta ma bucura. Cel mai mult mi-a placut comentariul unei cititoare care imi spune de ce nu la Palatul Parlamentului? Da! De ce nu la Palatul Parlamentului? Intre a tine bolnavii in conditii improprii sau a-i abandona acasa (cum cred ca se va intampla peste 2-3 saptamani cand sistemul medical nu o sa mai faca fata) si a le crea conditii la ROMEXPO sau la Palatul Parlamentului e de preferat a doua varianta”, a explicat liderul ALDE.





Tăriceanu a explicat apoi că alte ţări transformă deja spaţii expoziţionale şi săli de sport în centre de triaj şi e de părere că Guvernul ar trebui să ia exemplul unor ţări precum Italia, SUA sau Spania.





„Ideea nu este in premiera mondiala, ci reprezinta mai degraba implementarea in Romania a unor practici internationale. China a construit 2 spitale intr-o singura saptamana. SUA, Italia, Spania isi transforma centrele expozitionale si salile de sport in centre de triaj sau spitale coronavirus. Ai nostri pregatesc stadioanele sa puna corturi in ele, in loc sa foloseasca spatii care au deja infrastructura. De ce nu am invata de la cei la care pandemia este cu cativa pasi in fata? Asta cred ca lipseste guvernantilor nostri: lipsa de anticipatie”, a adăugat acesta.





Liderul ALDE a mai precizat că o astfel de măsură ar ajuta şi la descongestionarea a o parte din spitale.





„Cred ca aceasta masura ar descongestiona o parte din spitale si ar da sansa si altor bolnavi sa fie tratati corespunzator. Este anormal sa vii cu otita la doctor si sa iesi de acolo cu coronavirus. Sunt zeci de mii de romani cu tot felul de afectiuni si a-i expune unei imbolnaviri cu noul coronavirus nu ar face decat sa le puna in pericol viata”, a mai relatat Tăriceanu.