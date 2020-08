Tăriceanu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: Este nevoie de un proiect de amploare pentru dezvoltarea Bucureştiului în următorii 25-30 de ani

Liderul ALDE a adăugat că nici până în ziua de azi nu a fost aprobat de Consiliul General un plan urbanistic general pentru Capitală, de aceea se construieşte haotic în fiecare sector, în baza unor planuri urbanistice zonale.

„Am discutat cu câţiva dintre cei mai buni arhitecţi despre planul urbanistic, care a fost licitat în 2013 şi suntem în 2020 şi acest plan nu a fost încă aprobat de Consiliul General. Fiecare sector îşi face PUZ-urile lui şi apare câte un bloc şi aşa este un haos. Fără un plan urbanistic general lucrurile nu vor putea fi rezolvate. Ştiţi care e definiţia pasajului? Drumul cel mai scurt între 2 semafoare. Trebuie gândită proiecţia şi traficul Bucureştiului împreună cu specialişti”, a explicat Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că vrea să transforme Capitala în Marele Bucureşti şi nu în micul Paris de pe vremuri, chiar dacă Parisul este unul dintre cele mai frumoase oraşe.

„Se pune problema ce vrem să facem cu Bucureştiul. Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate deveni un pol de atracţie turistică. Da, poate deveni, dar nu ne putem compara cu Viena, care este Capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui – viaţa academică şi aici trebuie pregătiţi tineri în domenii. Pentru acest lucru Primăria trebuie să aibă o relaţie foarte deschisă şi să întindă mâna antreprenorilor din Bucureşti, pentru ei creează locuri de muncă, stabilizează populaţia. Eu cred că experienţa pe care am căpătat-o ani şi ani de zile, mai întâi ca ministru al transporturilor, apoi ca premier, apoi ca şef al Senatului, cred că această experienţă poate fi pusă în slujba cetăţenilor. Sunt născut, crescut, educat aici şi îmi doresc să devină o mare metropolă. Am auzit pe unii că Bucureştiul trebuie să redevină micul Paris. Iubesc Parisul, este o Capitală minunată, dar cred că Bucureştiul trebuie să devină marele Bucureşti şi nu micul Paris”, a conchis Tăriceanu.