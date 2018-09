Tăriceanu îi răspunde lui Dragnea: Nu am lăsat niciun moment să se înţeleagă că ministerul Justiţiei e postul ALDE. Niciunul fără altul nu putem să guvernăm

„În ceea ce-l priveşte pe dl Toader, nu am lăsat niciun moment să se înţeleagă că e postul ALDE. E ministru independent pe un post, confirm ce a spus Liviu Dragnea, e postul PSD. Chestiunea este simplă şi clară. Eu nu am primit din partea colegilor o astfel de solicitare (de remaniere-n.r.) în ceea ce-l priveşte pe Toader. De altfel, nici nu am discutat ieri cu domnul Dragnea despre subiect remanierii . Suntem într-o coaliţie, niciunul fără altul nu putem asigura majoritatea şi să guvernăm”, a spus Tăriceanu.

Liviu Dragnea a lansat azi un nou avertisment către Călin Popescu Tăriceanu şi Tudorel Toader. Dragnea i-a amintit liderului ALDE că Ministerul Justiţiei revine PSD, deci social-democraţii vor decie dacă-l remaniază sau nu pe Toader. Liderul PSD pune presiune pe Tudorel Toader să modifice prin ordonanţă de urgenţă una dintre legile Justiţiei, cu speranţa că va nimeri la un complet de judecată mai favorabil, susţin surse politice pentru „Adevărul“.