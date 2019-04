Tăriceanu: Sunt pregătit să-mi asum candidatura la prezidenţiale

„Candidatura la Preşedinţie se va anunţa oficial, dar nu vorbesc neapărat în nume propriu. Am discutat acest subiect în cadrul coaliţiei, eu sunt pregătit să îmi asum această candidatură în condiţiile în care vom vedea care este cel mai bine plasat candidat în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. Vom face acest lucru cel mai probabil după alegerile pentru Parlamentul European. Vom discuta cu datele în faţă, cu rezultatele la alegeri şi cu sondajele. Dacă voi fi eu acela sigur că o să candidez. Nu ascund, îmi asum acest rol dacă va fi nevoie”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu într-un interviu la DC News.





Liderul ALDE a declarat pe 4 aprilie că dacă ar fi să candideze la alegerile prezidenţiale, ar cîştiga.



„Un singur scor: voi câştiga dacă voi candida, dar candidatura nu e decisă. Cu partenerii din coaliţie am hotârăt să evaluăm după alegerile europarlamentare. Am hotărât să candideze cel care are cele mai şanse să îl învingă pe Klaus Iohannis”, a spus Tăriceanu, potrivit News.ro.





Liderul ALDE a afirmat, în repetate rânduri până acum, că se gândeşte serios la o candidatură la alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an.



În 10 martie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu s-a discutat oficial în coaliţie despre un candidat comun la alegerile prezidenţiale, dar el şi Călin Popescu Tăriceanu au stabilit încă din toamnă că ar fi cea mai bună variantă.



