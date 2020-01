Tăriceanu şi Ponta îşi unesc forţele. ALDE şi Pro România vin cu un amendament prin care cer modificarea modului de alegere a şefilor de CJ

„Noi vom depune, am discutat şi cu Pro România, amendament la legea privitoare la asumarea răspunderii pe care a depus-o Guvernul, prin care preşedinţii de consilii judeţene să fie aleşi de către consilierii judeţeni. Nu văd de ce acum am discuta de alegerea primarilor în două tururi şi nu am putea să introducem şi acest amendament”, a afirmat liderul ALDE, după şedinţa Delegaţiei Permanente Naţionale a partidului.

Tăriceanu a adăugat apoi că relaţia sa cu premierul Ludovic Orban nu este influenţată de afirmaţiile lui Rareş Bogdan, şi i-a recomandat acestuia să vină în Parlament pentru dezbaterea „unor subiecte mari”, precum pensiile speciale. Totodată, acesta le-a transmis „ciudăţeilor ăştia de la USR” să devină mai înţelepţi şi să renunţe la populism.

„Am aceeaşi disponibilitate de a discuta subiecte politice importante cu oricare dintre partidele din Parlament. (...) Şi cu PNL şi în egală măsură şi cu PSD şi cu Pro România. Nu evit nicio discuţie. Şi cu Kelemen Hunor discut. Sunt mai ciudăţei ăştia de la USR. Cu timpul o să înţeleagă, o să mai înveţe, devin mai înţelepţi, le trec zăpăcelile şi populismul şi sper să le treacă, pentru că este cel mai mare păcat al politicii din România în momentul de faţă”, a adăugat Tăriceanu.

ALDE a ajuns la un pas de disoluţie