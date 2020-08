Tăriceanu: Nicuşor Dan pare dinozaurul care, dezgheţat după 60 de milioane de ani, nu înţelege nimic din lumea în care s-a trezit subit!

„Nicuşor Dan pare dinozaurul care, dezgheţat după 60 de milioane de ani, nu înţelege nimic din lumea în care s-a trezit subit! Cum să-ţi faci din lupta anticomunistă sloganul de campanie în anul 2020? Asta este oferta PNL la 30 de ani de la Revoluţie: un candidat îngheţat în lupta de clasă? PNL a uitat istoria cu «vin lupii», strategie care nu a funcţionat nici în anii ’90? De la bun început această alianţă nu a mirosit a bine. Să faci o alianţă împotriva a ceva (să scoatem ciuma roşie din Bucureşti - spun ei) şi nu pentru bucureşteni mi se pare că este o palmă dată nouă tuturor. Asocierea PNL cu o structură ciudată care pare că vrea să ne ducă înapoi în vremea colectivizării nu este bine nici pentru ei şi nici pentru noi”, a scris Călin Popescu Tăriceanu marţi pe Facebook.



El a adăugat că Bucureştiul are nevoie de soluţii reale şi nu de lupta de clasă de acum 70 de ani.



„Este din ce în ce mai clar că Nicuşor Dan nu are idee cum se pot rezolva problemele grave de trafic şi, în lipsă de idei, o dă pe sloganuri anticomuniste! Probabil la fel o să abordeze şi problema încălzirii şi a apei calde care cocoşează în fiecare iarnă bucureşteanul! Cu slogan de tipul «Ana, Luca şi cu Dej bagă spaima în burgheji»!!! Probabil că tot ideologic va trata şi problema poluării, a siguranţei cetăţeanului sau pe cea a spaţiilor verzi! Da, când nu ai nici un plan vii ori cu programe faraonice, ori o dai cu lupta de clasă”, a completat Tăriceanu.



Liderul ALDE îi mai întreabă pe bucureşteni dacă sunt pregătiţi să încredinţeze administrarea oraşului unui candidat care pare rupt de realitate şi anume Nicuşor Dan.



„Oameni buni, oare suntem pregătiţi să încredinţăm conducerea oraşului nostru unui candidat care pare rupt de realitate, care uită în ce mileniu suntem? Da, oraşul nostru este în suferinţă, dar aceşti amatori nu sunt doctorii de care are nevoie, ci doar nişte organizatori de parastase”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.



Nicuşor Dan a declarat luni că a fost ales Magazinul Bucureşti ca loc unde să anunţe inaugurarea sediului de campanie, pentru că este simbol pentru ceea ce îşi propune să facă pentru Capitală. El a adăugat că trebuie reconstruit „acest oraş care a fost distrus în perioada comunistă şi postcomunistă, pentru că nu suntem decât la doi ani de 10 august şi, deşi suntem la 30 de ani de la Revoluţie, va fi o campanie în care va fi din nou o luptă între comunism şi anticomunism”.