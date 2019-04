Tăriceanu, despre referendum: Preşedintele nu ştie acest lucru esenţial. Iniţiativele cetăţeneşti nu pot să vizeze amnistia şi graţierea

Referitor la referendum, Tăriceanu a spus că, dacă va fi validat, ar trebui urmat de o iniţiativă cetăţenească semnată de 500.000 de cetăţeni, ori Constituţia spune că iniţiativele cetăţeneşti nu pot să vizeze amnistia şi graţierea, lucru esenţial pe care preşedintele nu-l ştie.







„Pe 26 mai am să-mi îndeplinesc una dintre obligaţiile de cetăţean, am să merg să votez în alegerile pentru PE, care reprezintă o miză pentru România şi români. Sunt din ce în ce mai multe teme de interes pentru români în PE. În PE se ciocnesc interese naţionale, fără doar şi poate. PE are o ciudăţenie - e singurul parlament democratic în care nu există putere şi opoziţie. E interesant, dar nu e în regulă. Văduveşte capacitatea de control asupra Comisiei Europene. Această deficienţă de funcţionare duce, în final, la un deficit de democraţie la nivelul instituţiilor europene. Foarte important e ca partidul pe care îl conduc, ALDE, să fie reprezentat de o echipă remarcabilă. Nu trimitem oameni care să facă turism la Bruxelles sau care îşi caută un loc călduţ”, a spus, joi seară, la Antena 3, Călin Popescu Tăriceanu.





Acesta a vorbit apoi despre referendumul anunţat de preşedintele Klaus Iohannis.





”De la bun început, am să vă spun ceva: preşedintele nu e interesat de problemele de justiţie. Foloseşte referendumul ca instrument pentru a intra în jocul politic pentru alegerile de la toamnă. Foloseşte referendumul ca o trambulină pentru a intra în jocul politic. Preşedintele vine cu două teme. Vrea să scoată din zona amnistiei şi graţierii problemele de corupţie. Al doilea lucru, vrea ca să interzică Guvernului să dea OUG pe Justiţie, Cod penal. Dacă referendumul e valid şi majoritatea cetăţenilor aprobă iniţiativa, ar urma să fie transpusă mai departe. Ar presupune o iniţiativă cetăţenească semnată de 500.000 de cetăţeni care susţin acest punct de vedere. Acest lucru trebuie să meargă la Parlament, care să facă o modificare a Constituţiei în acest sens. Constituţia spune că iniţiativele cetăţeneşti nu pot să vizeze amnistia şi graţierea. Or, preşedintele nu ştie acest lucru esenţial care ţine de Constituţie, deci e o dovadă în plus a acestui joc”, a mai declarat Tăriceanu.





Întrebat dacă va vota la referendum, Tăriceanu a spus că va trebui să discute cu colegii.





”Să discut cu colegii mei. Tema principală e dată de alegerile pentru PE”, a afirmat Tăriceanu.





Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că a trimis Parlamentului scrisoarea referitoare la temele referendumului din 26 mai, acestea fiind interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie şi interzicerea adoptării de OUG în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare.

