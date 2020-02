Tăriceanu, despre OUG privind alegerile anticipate: O palmă dată democraţiei

„Ordonanţa Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale în vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate. Ea este o palmă dată democraţiei. Aş fi mers mai departe şi aş fi spus că este un adevărat atentat la democraţie dacă ea nu ar avea şi prevederi pozitive, precum mărirea numărului de parlamentari pentru românii care trăiesc în străinătate. Însă, asta nu justifică sub nicio formă legalizarea turismului electoral”, a scris, vineri, pe Facebook, Tăriceanu.Acesta afirmă că, pe vremea când el conducea PNL, partidul era „principalul adversar al turismului electoral şi cel mai vocal avocat al votului democratic”.„Prin actuala ordonanţă, Guvernul Orban face exact contrariul a ceea ce făcea PNL-ul al cărui preşedinte eram. Dacă această ordonanţă va intra în vigoare ea va reintroduce turismul electoral, mărind posibilităţile de vot multiplu şi, în final, de fraudare a alegerilor. Chiar dacă sistemul STS ar fi în totalitate sigur (bună glumă!) tot am fi în situaţia total anormală ca un parlamentar din Cluj să fie ales de cetăţeni cu domiciliul în Teleorman sau Dolj, în vreme ce parlamentarii din Bucureşti sau Constanţa ar putea fi aleşi de cetăţeni din Satu Mare sau Suceava. Această modificare nu este o încurajare a prezenţei la vot, ci o maşinărie de fraudare a alegerilor. Ea nu are niciun sens democratic şi introduce noi tensiuni în societate, de parcă PNL ar vrea cu tot dinadinsul să-şi dea cu stângul în dreptul”, a mai scris Tăriceanu.Acesta face referire şi la o altă „modificare complet nedemocratică”, noua barieră pusă partidelor mici de a avea reprezentanţi în secţiile de votare.„Dacă până acum legea, oricum foarte dură, prevedea ca partidul să aibă un grup parlamentar, noua ordonanţă prevede că partidul trebuie să aibă grupuri în ambele Camere. Ştim ce se întâmplă când nu ai reprezentanţi în secţiile de votare: voturile tale sunt tranzacţionate sau anulate în favoarea partidelor mari care au reprezentanţi. În final, se ajunge ca partidele care nu au reprezentanţi să nu mai facă pragul, iar voturile lor sunt redistribuite celor mari. Prin această manevră frauduloasă partidele mari ajung să primească în mod total incorect voturile pe care cetăţenii le-au dat, de fapt, altor partide. Şi nu vorbim de puţine voturi, ci de 15-20% din voturile exprimate. Aşa sunt deturnate, mai bine zis furate, voturile cetăţenilor români în favoarea celor mari. Curată democraţie!”, a mai afirmat liderul ALDE.Acesta continuă: „Ori partidul de guvernământ se pregăteşte de o mare fraudă electorală, ori Guvernul Orban face tot ce poate să enerveze toţi actorii politici ca să fie sigur că pe 24 februarie va pleca acasă. Dacă dorim să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă putem să acceptăm această OUG. Dacă în schimb vrem alegeri corecte, nu putem fi de acord cu aşa ceva”.Tăriceanu cere Guvernului să renunţe la OUG.