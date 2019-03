Tăriceanu despre OUG 7: Lucrul care a deranjat cel mai mult este cel legat de nerespectarea principiului separaţiei carierelor

Lucrul care a deranjat cel mai mult, şi cred că aici a fost o oarecare eroare, să spunem, este cel legat de nerespectarea principiului, pe care tot noi l-am introdus în reforma legilor justiţiei, reforma legii 303, 304, 307, a separaţiei carierelor şi s-a făcut o revenire la situaţia dinainte. Dar discuţia care a avut loc cu Asociaţia Magistraţilor din România, cu Uniunea Naţională a Judecătorilor, cu reprezentanţii CSM a fost foarte utilă Şi acolo au convenit din ce am înţeles asupra modificărilor necesare a fi făcute în cadrul acestei ordonanţe, formulă care înţeleg că a mulţumit mediul profesional din Justiţie”,a declarat Tăriceanu, duminică, la RTV.

El a mai spus referindu-se la protestele legate de OUG 7 că respectă dreptul fiecărui cetăţean de a protesta, dar că nu este de acord când sunt folosite cuvinte obscene sau se recurge la violenţă, menţionând că unii dintre cei care ies în stradă sunt protestatari de profesie.

“În primul rând ca om care am convingerea că nu există formă de organizare politică mai bună decât democraţia şi în speţă democraţia parlamentară, nu pot să nu respect dreptul fiecărui cetăţean să îşi exprime punctul de vedere şi inclusiv evident să protesteze. Că unii dintre ei nu înţeleg să o facă civilizat şi folosesc tot felul de cuvinte obscene sau fac recurs la violenţă aici sigur că drumurile noastre se desparte. Deci, respect dreptul oricărui cetăţean de a protesta de a-şi exprima nemulţumirea, însă sunt unii dintre ei care sunt protestatari de profesie. Astăzi nu le place Ordonanţa, mâine nu le place nu ştiu ce măsură. Am văzut în ultimii ani suficient. În legătură cu Ordonanţa 7 văd că unii strigă să se abroge, alţii să demisioneze ministrul, fiecare are agenda proprie, unul poate e nemulţumit că nu câştigă suficient sau poate că vrea altceva”, a precizat preşedintele Senatului.

