Tăriceanu anunţă că nu poate vota moţiunea PSD: Ar împiedica revenirea la alegerile din două tururi

”Nu, noi am spus că alegerea primarilor în două tururi, am cerut-o. Deci nu pot să votez, partidul meu şi cu mine, nu putem să votăm o moţiune care să împiedice trecerea la alegerea primarilor în două tururi. De aceea nu ne asociem acestei moţiuni de cenzură. Părerea mea este că, din calculele pe care le văd, moţiunea de cenzură are foarte multe şanse să treacă şi alegerea primarilor în două tururi va rămâne numai un deziderat”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu la TVR 1

Afirmaţiile lui Călin Popescu Tăriceanu vin după ce Marcel Ciolacu a afirmat că LDE este o ”soluţie imorală”, având în vedere faptul că nu vrea să voteze moţiunea.

Chestionat de ce Executivul a ales varianta asumării responsabilităţii pe alegerea primarilor în două tururi şi nu cea a OUG, liderul ALDE a spus că, în a doua variantă Klaus Iohannis nu îl mai putea numi premier pe Ludovic Orban.

„Foarte simplu. Vor să provoace. PNL nu avea interesul să provoace alegerile anticipate prin demisia Guvernului Orban, pentru că atunci preşedintele era obligat să numească un alt premier, din rândul membrilor Guvernului. Deci dl premier Orban ar fi trecut pe margine. Ca să evite această situaţie au mers pe această formulă a asumării răspunderii, care are şi avantajul că provoacă PSD la depunerea unei moţiuni de cenzură”, a explicat Tăriceanu.

