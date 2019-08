Tăriceanu a divorţat şi de PSD: „Am renunţat la guvernare. Dăncilă nu are curaj. A luat decizii fără consultarea mea, dar cu consultarea lui Iohannis“

„Am să vă informez oficial că azi, la ora 10, am avut o întâlnire cu Dăncilă pentru a discuta despre salvarea situaţiei: rămânerea sau părăsirea coaliţiei. Am aşteptat să-mi spună dacă are un plan articulat despre relansarea guvernării. Adică restructurarea guvernării, un număr mai mic de secretari de stat, o proiecţie pentru rectificarea bugetară de anul acesta“, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

Liderul ALDE a subliniat că PSD a ignorat cererile sale: „La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi aşteptat răspuns favorabil, din păcate nu am avut contrapropunere. Aşadar, i-am spus că voi merge în faţa colegilor şi voi prezenta situaţia. Colegii au decis la renunţarea guvernarea alături de PSD. Guvernarea nu poate rămâne în reperele defensive de până acum. Coaliţia a funcţionat defectuos în ultimul timp. E mai corect să ne despărţim şi să urăm PSD-ului şi doamnei Dăncilă misiune cât mai uşoară în continuare. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale“, a completat Tăriceanu.

Jurnalist: Ramona Mănescu rămâne în Guvern?

Tăriceanu: Miniştrii trebuie să demisioneze. Cei care nu vor face acest lucru vor suporta consecinţele, excluderea din partid. Dar nu am informaţii care să nu especte această decize.

Doamna Dăncilă i-a invitat pe cei nemulţumiţi din ALDE să se alături guvernării.

Am văzut apelul pe Facebook. E foarte amabilă doamnă Dăncilă. Face un apel la racolarea membrilor noştri şi ne califică pe ceilalţi drept laşi. Eu i-am propus să aibă curajul să vină în Palament cu restructurarea, nu are curajul. I-am spus să dea afară jumătate din secretarii de stat. Nu are curajul.

Ce faceţi în cazul unei moţiuni de cenzură?

Ceea ce face un partid de Opoziţie.

Există o înţelegere între doamna Dăncilă şi Klaus Iohannis?

Mi-a ridicat nişte semne de întrebare. Încrederea mea a fost grav zdruncinată de faptul că o serie de decizii pe care doamna Dăncilă le-a luat au fost luate fără consultarea mea, dar cu consultarea preşedintelui.

