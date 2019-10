Tăriceanu: ALDE a răsturnat carul cu proşti. Dăncilă avea un singur atu, acum l-a pierdut

El a povestit că lideri din PSD i-au spus că Dăncilă greşeşte, concluzia sa fiind că, în pofida faptului că ALDE e mai mic decât PSD, a reuşit să răstoarne carul cu proşti.

„Sunt unii din PSD care au venit şi mi-au spus, dintre liderii importanţi: Greşeşte, nu face bine, nu se procedează aşa, nu trânteşti uşa după ce am fost parteneri de guvernare». Şi le-am spus: «Da, eu împărtăşesc punctul vostru de vedere, dar faceţi ceva». «Păi nu putem, că ea e prim-ministru, că ea e preşedintele partidului». Ok, nu puteţi, asta e, mergem mai departe şi vedem cum se încheie această bătălie. Iată că, în pofida faptului că suntem ca dimensiune mai mici decât PSD-ul, am reuşit să răsturnăm carul cu proşti. Asta e. Ceea ce mă interesează de acum înainte este cum ne organizăm pentru bătăliile care urmează”, a declarat Tăriceanu..

Liderul ALDE spune că Viorica Dăncilă „avea un singur atu, că era prim ministru” şi că a pierdut acest atu, iar în acest context Mircea Diaconu are ”prima şansă să intre în turul doi” .

Tăriceanu a povestit că i-ar fi propus Vioricăi Dăncilă, când se aflau la guvernare, o restructurare guvernamentală prin reducerea aparatului guvernamental şi modificarea legii privind statutul funcţiei publice, dar aceasta ar fi refuzat.

„Mi-a spus că nu poate să facă lucrul acesta, că nu are o majoritate, îi e frică că îi întindem o capcană şi că o să pice în Parlament dacă vine cu programul de guvernare şi cu restructurarea guvernului, că nu poate să dea afară secretarii de stat că se supără organizaţiile judeţene, că nu poate să dea afară jumătate din consilierii de la cabinete din acelaşi motiv că se supără prietenii ei şi rudele. La un moment dat a fost o discuţie absolut caraghioasă: Fă restructurarea Guvenrului, Păi, zice, nu pot, De ce? Păi Intotero e prieten cu mine, că pe Fifor nu ştiu ce, că pe ălalaltu... (...) luasem lista cu membrii Guvernului, aia-i prietenă, ăla-i rudă cu cutare...” a povestit preşedintele ALDE. La rândul său, fostul europarlamentar Noirca Nicolai a adăugat: „Eram acolo”.

Preşedintele ALDE a spus că, în aceste condiţii, i-ar fi spus Vioricăi Dăncilă că nu îşi poate permite o strategie „defensivă”.

În ceea ce priveşte susţinerea pentru Mircea Diaconu, Călin Popescu Tăriceanu le-a cerut membrilor de partid să se implice.

„Nu am insistat decât în momentul în care l-am convins să accepte să fie candidatul alianţei după aia nu am mai apărut cu el în public nicăieri. Pentru că Mircea Diaconu flancat de mine şi de Ponta sau de mine sau de Ponta ar distruge această idee pe care el se bazează de candidatură independentă. Dar ceilalţi membri din partid, care nu sunt nişte figuri proeminente, vă rog implicaţi-vă cât puteţi să-l susţinem şi să-i dăm tot sprijinul şi toate lansele pe care acum le poate avea de a ajunge în turul doi” le-a spus preşedintele ALDE membrelor de partid.