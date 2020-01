Tăriceanu: ALDE va avea la Bucureşti propriul candidat, dar suntem deschişi la un candidat comun; Nicuşor Dan e un candidat serios pentru Primărie

Tăriceanu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că ALDE a anunţat-o pe Gabriela Firea că nu mai continuă colaborarea în Consiliul General.„La Bucureşti ALDE va avea propriul candidat, dar sigur că la Bucureşti trebuie făcută o strategie. La Consiliul General i-am transmis public doamnei Firea şi colegii mei consilieri, având în vedere ultimele decizii pe care le-a luat şi modul în care conduce primăria în ultima perioadă, prin desconsiderarea opiniei consilierilor noştri şi prin desconsiderarea opiniei cetăţenilor, ne face să nu mai continuăm colaborarea cu domnia sa şi sigur că pe măsură ce lucrurile vor evolua şi vom vedea şi care sunt ceilalţi candidaţi, suntem deschişi la o discuţie privitoare la posibilitatea susţinerii unui candidat. Mie mi se pare, de exemplu, că Nicuşor Dan este un candidat serios pentru Primărie, care s-a dedicat Bucureştiului într-o măsură apreciabilă şi cred că aşa ar trebui să fie toţi care care doresc să candideze cu şansă”, a spus Tăriceanu.Liderul ALDE a mai afirmat că i-ar fi plăcut să conducă Primăria Bucureştiului, dar că acum are o vârstă care îl obligă să îşi asume responsabilităţi depline la nivelul partidului.„Aş fi candidat mai demult la Primăria Bucureştiului, am şi candidat în urmă cu aproape 30 de ani şi cred că aş şti să conduc şi mi-ar plăcea să conduc un oraş ca Bucureştiul, dar în momentul de faţă am o anumită vârstă care mă obligă mai cu seamă să îmi asum responsabilităţile depline la nivelul conducerii partidului. Am colegi mai tineri care au şi experienţă şi la nivel ministerial şi la nivelul administrativ şi la nivel politic şi care sunt capabili să îşi asume un astfel de rol în această competiţie”, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu.