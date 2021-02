Surse: Tensiuni între USR şi PLUS pe locul din Comisia de control a SRI. Candidaţii care râvnesc la post

UPDATE Într-o precizare făcută pentru „Adevărul”, senatorul Gheorghiţă Mîndruţă a punctat faptul că a trecut în rezervă în 2011, prin demisie, fără pensie. De asemenea, senatorul PLUS a subliniat faptul că a lucrat într-o organizaţie (adică Organizaţia Naţiunilor Unite) din care face parte şi România, nu într-o firmă privată, ceea ce înseamnă că verificarea activităţii sale nu va fi o problemă.

***

USR şi PLUS au ajuns în etapa stabilirii oamenilor pentru comisiile de control a SRI şi a SIE, Potrivit negocierilor purtate cu PNL, alianţei îi va reveni şefia Comisiei SIE, dar va avea şi un reprezentant în Comisia de control a SRI. În urma ultimelor discuţii, PLUS a revendicat locul din Comisia de control a SRI şi are chiar două variante pentru această poziţie. Însă ambele nume venite pe filiera PLUS, adică senatoarea Simona Spătaru şi senatorul Gheorghiţă Mîndruţă, îi nemulţumesc pe cei din USR.

Simona Spătaru a devenit cunoscută după ce a candidat pentru Primăria Sectorului 4, dar a pierdut la scor în faţa edilului Daniel Băluţă, aceasta fiind cea mai usturătoare înfrângere a coaliţiei PNL-USR-PLUS din Capitală. Surse din Alianţa USR-PLUS susţin, sub protecţia anonimatului, că mai multe momente şi asocieri din cariera lui Spătaru ar fi problematice, ceea ce ar putea duce la respingerea ei când cere avizul pentru informaţii clasificate. „A fost într-o firmă cu un fost ofiţer SRI, care a fost anchetat de DNA în 2015, aproape în perioada în care ei puneau la punct afacerea lor. La o simplă căutare, vezi că e public un scandal în care a fost implicată cu o altă femeie, când s-au păruit în plină stradă din cauza unui bărbat. Şi-au depus reciproc şi plângeri penale. Are o profesie respectabilă la bază, avocat, dar nu ştiu cât de ok e să trimiţi un politician cu asemenea probleme de imagine”, au precizat surse din alianţă pentru „Adevărul”. De altfel, asocierea acesteia cu un fost angajat al SRI şi scandalul din trafic au fost prezentate pe larg de publicaţia Newsweek în toamna trecută.

De asemenea, o altă problemă ridicată în partid e cea referitoare la declaraţia de avere a Simonei Spătaru şi cum va fi ea percepută de Agenţia Naţională de Integritate. Mai exact, la capitolul sume încasate pe 2020, sunt alocaţiile pentru cei doi copii, care se ridică la 4.000 de lei, precum şi pensiile acestora, în cuantum de 33.000 de lei. Veniturile Simonei Spătaru pentru 2020 lipsesc, fiind doar acelea pentru 2019, în valoare totală de circa 65.000 de lei.

Gheorghiţă Mîndruţă, fost SPP-ist şi ofiţer de protecţie în cadrul ONU

Un alt ales al PLUS care ar vrea să fie membru în Comisia de control a Serviciului Român de Informaţii este Gheorghiţă Mîndruţă, fost ofiţer al Serviciului de Pază şi Protecţie, care până în iarna trecută a fost ofiţer de protecţie în cadrul misiunii ONU în Libia. Mîndruţă a trecut în rezervă la 38 de ani, în 2011, după 18 ani în MApN şi SPP. La doar o lună după trecerea sa în rezervă, Gheorghiţă Mîndruţă a plecat să fie ofiţer de protecţie în cadrul ONU, în Sudanul de Sud, poziţie în care a rămas până în ianuarie 2018. 42.000 de dolari a încasat senatorul din activitatea la ONU pentru 2020, anul trecut împrumutând PLUS cu 90.000 de lei. O problemă ridicată în ceea ce îl priveşte pe acesta e legată de verificarea sa cât mai detaliată, din moment ce aproape un deceniu a fost plecat în misiuni în străinătate.

Potrivit negocierilor iniţiale, locul ar fi trebuit să fie al USR. Din acest motiv USR are o propunere de candidat în persoana lui Teodor Lazăr, deputat de Bacău la primul mandat, susţin surse politice pentru „Adevărul”. Inginer de electrotehnică de profesie, Lazăr a lucrat doar în domeniul privat, în zona IT, „ca dezvoltator, consultant independent, precum şi în managementul tehnic şi dezvoltarea multor companii mici şi mijlocii”, după cum precizează în prezentarea sa de pe site-ul USR.